عمان- قدم البنك الأهلي رعايته لبطولة تحدي مدارس الأردن 3×3 والتي أقيمت في أكاديمية سام دغلس بمجمع الملك الحسين للأعمال بمشاركة 26 فريقا لفئتي البنين والبنات من 18 مدرسة، حيث أقيمت البطولة بنظام المجموعات ثم الأدوار الاقصائية. وكانت أكاديمية عمان قد أحرزت لقب فئة البنين بعد تغلبها في النهائي على مدرسة المونتيسوري الحديثة، فيما حلت المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في المركز الثالث بعد فوزها على كينغز أكاديمي.

وضمن فئة الإناث، حققت الأكاديمية الدولية – عمان اللقب بعد فوزها على المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في المباراة النهائية، وذهب المركز الثالث إلى مدرسة المجتمع الدولي بعد فوزها على مدرسة المونتيسوري الحديثة.

هذا ويعمل البنك الأهلي من خلال رعايته لمختلف الفعاليات الرياضية على فتح آفاق الابداع والتميز أمام الطلبة والشباب تحقيقاً لإستراتيجيته الخاصة بالازدهار المشترك وتمكينهم من تطوير قدراتهم، إضافةً الى تشجيع وتنمية المواهب الرياضية الأردنية.