شركات وأعمال

البنك الأهلي يرعى ملتقى برامج التمويل الميسرة وضمانتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العقبة

منذ ساعة واحدة

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قدم البنك الأهلي الأردني رعايته لملتقى برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العقبة، والذي عقد مؤخراً تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، وبمشاركة مختلف الفعاليات الاقتصادية في محافظة العقبة. وقد ناقش الملتقى برامج التمويل الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفة الاستفادة منها، وذلك تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لطلب تسهيلات مالية بكلف أقل من خلال سلف البنك المركزي وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض.
هذا وتضمنت رعاية البنك الأهلي للملتقى تقديم شرح واف عن مختلف الحلول المصرفية التي يقدمها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتميز بالتنوع والشمول من خلال إبتكار حلول متخصصة لكافة القطاعات والتي تشمل المرأة ورياديي الأعمال والشركات الناشئة، إضافةً الى الشركات الصغرى والمتوسطة من كافة القطاعات.
يذكر بأن البنك الأهلي الأردني يعد الرائد والسباق في تقديم افضل الخدمات والمنتجات لقطاع الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال شبكة مراكز الأعمال التابعة له في مختلف مناطق المملكة.

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