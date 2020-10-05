البنك الأهلي يصدر تقريره الثالث للاستدامة

عمان – أصدر البنك الأهلي الأردني تقرير الاستدامة للعام الثالث على التوالي باللغتين العربية والانجليزية وفقا لمعايير المبادئ التوجيهية لإعداد التقاريرGlobal Reporting Initiative (GRI)/ الخيار الأساسي، ويبرز التقرير أنشطة البنك وعملياته المباشرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال العام 2019، ويؤكد التقرير على مدى التزام البنك الأهلي الأردني بتطبيق واعتماد إدارة الاستدامة والقضايا الجوهرية التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والتخطيط والتي تخدم أصحاب المصلحة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعلنة من قبل الأمم المتحدة Sustainable Development Goals.

وفي تعليق له حول إصدار التقرير، عبر الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، عن رضاه التام بنتائج هذا التقرير والتي تعكس مكانة البنك الرائدة بهذا المجال، وقال داود: “نؤمن في البنك الأهلي الأردني بأهمية الاستدامة لاستراتيجية أعمالنا وأهدافنا طويلة الأجل كما أننا ملتزمون بدمج الاستدامة في عملياتنا المصرفية، وتطبيق أنشطة مصرفية مسؤولة وخلق قيمة أكبر لأصحاب المصلحة لدينا. وفي العام 2019 قمنا بتطوير دائرة المسؤولية المجتمعية لتصبح “المسؤولية المجتمعية وبرامج الاستدامة”، وذلك للتأكيد على دمج نهجنا للاستدامة في استراتيجية أعمالنا وتطوير استراتيجية للاستدامة على المدى الطويل في البنك ايمانا منا بقدرة القطاع المصرفي للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أننا ملتزمون بتعزيز التنوع والشمولية للمساعدة في خلق مستقبل أفضل لعملائنا ومجتمعاتنا.” ويعد البنك الأهلي واحدا من المؤسسات القليلة على مستوى المملكة التي قامت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح القائم على الأدلة وذلك من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف عمليات البنك المصرفية وتحقيقا لاستراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك والتي تضمن أعلى قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة.

وقد تضمن التقرير أبرز إنجازات العام 2019 والتي كان من أهمها، افتتاح فرع العبدلي بوليفارد بحلته الجديدة والذي يتميز بتصميمه العصري وتقنياته الرقمية الحديثة وآخر المنتجات المصرفية المبتكرة في بيئة معاصرة ومساحات مفتوحة لضمان أكبر قدر من المرونة والتفاعل مع العملاء، لتقديم تجربة فريدة واستثنائية لنموذج متقدم ومتكامل من رحلة العميل التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني كما تم إطلاق خدمة واتساب للأعمال والذي يتيح التواصل مع مركز خدمة العملاء على مدار الساعة، كما وأصبح اعتماد البنك في استهلاك الطاقة على محطة الطاقة الشمسية التي أطلقها البنك في العام 2018 بما نسبته 75 % من استهلاكه، إضافة إلى إتخاذ اجراءات إضافية أدت إلى انخفاض استهلاك الوقود بنسبة 8 % وانخفاض استهلاك الكهرباء 15 % وانخفاض استهلاك الورق بنسبة 4.4 %.

كما سجل معدل رضا العملاء ما نسبته 79 %، وانخفض عدد شكاوى العملاء بنسبة 53 %، كما نفذ أكثر من 1.1 مليون من المعاملات الآلية في العام 2019 والتي تمت من خلال قنوات الإنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الصراف الآلي واي فواتيركم، و40 % كما كانت نسبة توظيف الإناث 40 % مقابل 36 % للشباب.

كما تم إنجاز المرحلة الثانية من برنامج AHLI FINTECH Hackathon ووصلت خدمة ahlibot (أول دردشة من نوعها على الإنترنت في المملكة) إلى 32.000 مستخدم.

وسيستمر البنك خلال العام 2020 بالعمل على الابتكار الرقمي والشمول المالي وحماية البيئة.