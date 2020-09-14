البنك الأهلي يطلق خدمة “أهلي أونلاين” بحلتها الجديدة

عمان- في إطار جهوده المتواصلة لإثراء خدماته المصرفية الإلكترونية، أطلق البنك الأهلي الأردني مؤخرا نسخة جديدة محدثة من “الأهلي أونلاين”، مع إضافة العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية والتي تقدم لأول مرة، وبحيث تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء وضمن أعلى مستويات الجودة والسرعة وبأقل جهد ممكن.

هذا ويمكن التحديث الجديد لخدمة “الأهلي أونلاين” عملاء البنك من إنجاز العديد من التعاملات المصرفية بأسلوب عصري وذلك بفضل ميزاته الجديدة حيث أصبح بإمكان العميل فتح حساب بنكي جديد في أي وقت ومن أي مكان ودون الحاجة الى زيارة الفرع، مع إمكانية التسجيل بالخدمة من خلال بطاقة الخصم المباشر أو من خلال بيانات العميل، إضافة إلى إمكانية فتح حسابات التوفير أو الوديعة مباشرة ودون زيارة الفرع وبمختلف العملات، كما يمكن تسديد الفواتير ومراقبة الحركات المالية ومتابعة الأرصدة والتسديد المبكر لحسابات البطاقات الائتمانية وتسديد الدفعات المترتبة عليها، ويوفر إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات أو إلى حسابات العملاء الآخرين داخل البنك أو المستفيدين في البنوك الأخرى محلياً وعالمياً، ويمكن التقدم للحصول على دفاتر الشيكات أو القروض ومتابعة القروض الحالية، وإصدار أو إيقاف البطاقات ومتابعتها، وطلب كشوفات الحسابات والإجابة على استفسارات العملاء وغيرها الكثير من الخدمات.

وفي تعليق له على هذا الشأن، بين الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأن إطلاق هذه الخدمة بنسختها الجديدة يعد خطوة مهمة نحو إطلاق العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية والتي نسعى من خلالها للوصول إلى العميل أينما وجد وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المقدمة إليه وبما يلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم ويضمن تقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء.

وصرح السيد جان بول ميرجيا، المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأن شركة Temenos قد لعبت دوراً محورياً بالمساعدة في تحسين الخدمات المصرفية وتقديم تجربة مميزة لعملاء البنك، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز البنك الأهلي نحو التطوير والابتكار، كما أضاف بأن شركة Temenos تتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسعى دوما لمزيد من التعاون مع البنك الأهلي لتطوير تجربتهم الرقمية وتحسين تجربة عملائهم في القطاعات الأخرى وتقديم الخدمات المميزة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم في المستقبل القريب.

يذكر أن البنك الأهلي الأردني يقدم باقة واسعة من الخدمات الإلكترونية لعملائه، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات وبأقل جهد ممكن من خلال تطبيق نهج “رحلة العملاء Customer Journey” والذي يعمل على تطوير مسار العمليات الخاصة بخدمة العملاء في كافة فروع وخدمات البنك.