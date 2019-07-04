البنك الأوروبي يرغب بافادة لبنان بالتجربة العّمانية بتوليد الطاقة من النفايات

عمان- الغد- قالت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى، اليوم، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجهة التي ساهمت بتمويل مشروع توليد الطاقة من النفايات في أمانة عمان الكبرى أبدى “رغبة” بالإستفادة من التجربة “العمانية” في هذا المجال في العاصمة اللبنانية بيروت التي تعاني من أزمة في نفاياتها.

وأضافت المصادر لـ “الغد”: أن البنك الأوروبي أثنى على المشروع طالبا استفادة اللبنانيين منه على صعيد توليد الطاقة، ما يسهم في توفير طاقة كهربائية والتخلص من نفاياتها.

ويعد المشروع “الأردني” الأول من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، ما يتيح نقل خبرته إلى عديد من البلدان.

وسيخفف المشروع من العبئ المالي على الأمانة بتوفير حوالي 5 مليون دينار سنويا أو ما يعادل 40 % من فاتورة الكهرباء عليها.

والمشروع الذي تم إطلاقه رسميا الاثنين الماضي بعد ربطه على شبكة الكهرباء الأردنية حسب نظام (النقل والتوزيع بالعبور) من شأنه توليد طاقة كهربائية من النفايات بقدرة تبلغ 4.8 ميجاواط / بالساعة مع توجه جاد بالمستقبل القريب للتوسع في المشروع بعد ربط الخلايا الجديدة لرفع نسبة تغطيه الطاقة التي تستهلكها أمانة عمان لتصل إلى 100%.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن ” المشروع” : “هذا المنجز قفزة للأمام، وسيخفض حجم الإنبعاثات الكربونية، ويتحقق لأمانة عمان نصف حاجاتها من الطاقة الكهربائية وستدعم المشاريع الرائدة لتحقيق أهداف التنمية.

وتشمل مكونات المشروع والبالغ كلفته لحين البدء بتوليد الطاقة الكهربائية حوالي ( 21 مليون ) دينار أردني أعمال إنشائية لتثبيت وطمر الخلايا 1 و 2 و 3، وأعمال إدارة العصارة الناتجة من الخلايا المشار إليها وهو ما تطلب حفر الآبار في كلّ من الخليتين 1، و3، فضلا عن تركيب الأنابيب وشبكها مع نظام تصريف العصارة، وإنشاء نظام استرجاع الغاز، (LFG) وتركيب محركات الغاز، والمولدات، بالإضافة إلى الربط على الشبكة الكهربائية، ليصار في النهاية إلى توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها عبر شبكة الكهرباء الأردنية.

ومكب الغباوي الذي تأسس عام 2003 يخدم إضافة إلى مناطق أمانة عمان بعض البلديات المجاورة ليرتفع معدل تولد النفايات من 3,500 – 3,000 طن يومياً الى 4000-4500 طن يوميا.

وأمانة عمان تعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة جميع العمليات التشغيلية للنفايات التي يتم نقل ما يتم جمعه إلى المحطة التحويلية في شرق عمان ، ومن ثم تنقل بالشاحنات إلى مكب الغباوي.

ويقع مكب الغباوي للنفايات الصلبة في منطقة أحد على بعد حوالي 40 كم شرقي عمان، حيث يقع المكب (بما فيه من مرافق) في منطقة شبه قاحلة على مساحة تقدر بـحوالي 2 كم2 .