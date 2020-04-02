البنك الإسلامي الأردني يتبرع بمليون دينار لصندوق همة وطن

عمان-الغد– انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك الإسلامي الأردني وحرصاً منه على دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، قرر البنك الإسلامي الأردني التبرع بمبلغ مليون دينار أردني لدعم صندوق همة وطن لنكون يدا بيد سنداً للوطن والمواطن ودعماً لجهود المملكة في مكافحة انتشار هذا الوباء وتقديم مختلف اوجه الرعاية الطبية والصحية للمرضى المصابين والمشتبه في اصابتهم بفايروس كورونا.

كما يأتي هذا التبرع الى جانب التبرعات التي قدمها البنك خلال هذه الازمة بمبلغ مئة الف دينار لوزارة الصحة وخمسين الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية ،مثمناً كافة الجهود التي تبذل للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية وطننا الحبيب من التحديات التي تواجهه.