البنك الإسلامي الأردني يحصل على تكريم خاص من ماستركارد

حصل البنك الإسلامي الأردني على تكريم خاص من شركة ماستركارد العالمية وذلك لما حققه من معدل نمو كبير في توسيع قاعدة عملائه من حملة بطاقات ماستركارد وتعزيز حصته السوقية والتأكيد على كفاءته التنافسية على مستوى الأردن من خلال النتائج المميزة التي حققتها الحملة التسويقية التي أطلقها البنك خلال العام الحالي (حملة الصيف) لتسويق بطاقات ماستركارد الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد، الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني: “إن البنك حريص على تدعيم التعاون المستمر مع ماستركارد العالمية وبما يحقق أفضل المزايا لمتعاملينا من حملة بطاقات ماستركارد بمختلف أنواعها (ستاندرد وتيتانيوم وماستر الذهبية وورلد البركة والبطاقات التابعة) إلى جانب تنمية الحصة السوقية لمصرفنا في نشاط البطاقات المصرفية على الصعيد المحلي إضافة لدورها المهم في تعزيز المصرفية الرقمية وتنشيط الحركة الاقتصادية للأفراد والتجار.”

وأضاف: “يأتي هذا التكريم ثمرة للجهود التي يبذلها موظفونا لتحقيق أعلى إصدار في البطاقات المصرفية التي تخدم متعاملينا، وهو بمثابة تقدير لثقتهم ببطاقات ماستركارد الصادرة عن مصرفنا، كما يشكل حافزاً لنا لاستمرارية التوسع في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات متعاملي البنك وتعبر عن الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة ومعدلات الإنجاز”

من جانبها، قالت سينثيا الخوري، رئيس تطوير الأعمال في بلاد الشام والعراق لدى ماستركارد: “نجح البنك الإسلامي الأردني من خلال حملاته التسويقية المميزة، ومن ضمنها حملة الصيف، بتعريف المستهلكين بمزايا بطاقات ماستركارد وبالقيمة المضافة التي تقدمها للمتعاملين بها، وهو الأمر الذي جعله ضمن قائمة أكثر المؤسسات المصرفية الحيوية في مجال تسويق بطاقات ماستركارد التي تحظى بثقة المستهلكين حول العالم. وسنواصل بدورنا العمل لتعزيز هذه الشراكة المثمرة مع البنك لتوفير تجارب مدفوعات سهلة وسلسة وآمنة تمنح المستهلكين في المملكة الطمأنينة وراحة البال.”

وقد سلمت سينثيا الخوري الدرع التكريمي للسيد محمد فواز صدقي الإمام، مساعد المدير العام للبنك في مبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي الأردني وبحضور مدراء ومسؤولين من الجانبين.