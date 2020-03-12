البنك الإسلامي الأردني يدرس إمكانية تمويل السوق المركزي الجديد في إربد

إربد– الغد – التقى رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني في مكتبة وفداً يترأسه مساعد مدير عام البنك الإسلامي الأردني وذلك بهدف دراسة إمكانية تمويل السوق المركزي ومسلخ اللحوم والدواجن الذي تعمل بلدية اربد الكبرى على إنشائه .

حيث تم استعراض المخططات الشاملة للمحال التجارية داخل السوق ومحتويات السوق بالكامل من حيث المباني و المداخل و الساحات و الكراجات بالإضافة إلى إطلاعهم على عينة سوق فيرونا الإيطالي و الذي تم زيارته من قبل وفد من بلدية اربد الكبرى و الذي يعد من الأسواق الشهيره في أوروبا .

بدوره قال رئيس بلدية اربد الكبرى أن الموقع الإستراتيجي و العينة التي تم إعتمادها من حيث التصميم والمساحات الكبيره للموقع لاقت استحسان كافة المعنيين سواء من التجار من مختلف مناطق المملكة و المستشارين الهندسيين وكافة من لهم علاقة بالأمر .

فيما أبدى الدكتور موسى مبارك مساعد المدير العام إعجابه بالمشروع بكافة تفاصيلة و أن المشروع أخذ منحنى وطني وخدمي أكثر ما يكون تجاري من حيث إمكانية التشغيل التي سيحدثها المشروع حال البدء به ولموقعه الإستراتيجي المميز حيث الطريق الدولي للبلدان المجاورة .