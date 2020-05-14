البنك الإسلامي الأردني يستمر بتأجيل أقساط تمويلات الأفراد (التجزئة) لشهر أيار

عمان- اعلن البنك الإسلامي الأردني عن استمرارتأجيل الأقساط المترتبة على تمويلات الافراد (التجزئة) لشهر أيار2020 وبدون أي رسوم او عمولات إضافية على هذا التأجيل.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني تأكيداً لالتزام مصرفنا بواجبه الوطني ومسؤولياته الاجتماعية تجاه أبناء الوطن و التزاماً ودعماً للجهود والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والبنك المركزي الاردني لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي استمرار اتخاذ قرار تأجيل الاقساط لتمويلات الافراد ( التجزئة) لشهر أيار الحالي وللشهر الثالث على التوالي، حيث تم سابقاً تأجيل الأقساط لشهري أذار ونيسان، وذك لدعم ومساندة متعاملي مصرفنا في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا الأردن، داعياً الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وان نتجاوز هذه المحنة بتعاون وجهود الجميع.