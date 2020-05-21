البنك الإسلامي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العادية الواحد والأربعين

عمان-_- عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الإسلامي الأردني اجتماعها العادي الواحد والأربعين يوم الخميس الموافق 21/5/2020 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة1992 وامر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ موسى عبد العزيز شحادة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي / المدير العام الدكتور حسين سعيد وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب البنك المركزي الأردني حسام توفيق العويسي واكتمـال النصاب القانوني للمساهمين الذين يحملون اسهماً (بالأصالة والانابة والوكالة ) بنسبة حوالي (74 %) وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع البيانات المالية للبنك لسنة 2019، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وقال شحادة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يتم فيها عقد هذا الاجتماع والمنافسة الشديدة التي اتسمت فيها البيئة المصرفية واستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة فإننا نعبر عن اعتزازنا بالإنجازات التي حققها البنك الإسلامي الأردني خلال العام 2019 “بحمد الله” حيث استطاع تذليل الصعوبات والعقبات التي واجهته واغتنم أفضل الفرص لتحقيق استراتيجيته وأهدافه وتنويع محفظته التمويلية والاستثمارية لتوزيع المخاطر وتحقيق أفضل العائد للمساهمين والمستثمرين وتقديم أفضل الخدمات والمزايا للمتعاملين مع الاستمرار بتطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع الحصول على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية ، ليعزز ثقة ورضى متعامليه، ونتيجة للأداء الجيد لمصرفنا خلال الأعوام الماضية ، فقد تمت زيادة رأسمال البنك خلال العام 2019 ليصبح 200 مليون دينار بدلا من 180 مليون دينار بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 11.11 % من رأس المال المدفوع وذلك في نهاية يوم 26/6/2019.

اما بالنسبة لتوزيع الأرباح على المساهمين فقد قرر البنك المركزي الأردني بموجب كتابه رقم ( 1/1/4693 ) تاريخ 9/4/2020 تأجيل قيام البنوك الأردنية المرخصة بتوزيع أرباح على المساهمين للعام 2019 لتتم عملية التوزيع مع البيانات الختامية للعام 2020 ، وجاء هذا القرار لأخذ الأحداث اللاحقة للبيانات المالية للعام 2019 المرتبطة بالآثار السلبية المحتملة لجائحة كورونا بعين الاعتبار.

وأشاد شحادة:” بالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية الحكومية وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع في ظل جائحة كورونا، والتعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة مثمنا دور وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات على الأداء المتميز في انجاز وتسهيل الإجراءات لعقد اجتماعات الشركات بوسائل الاتصال المرئي والإلكتروني لضمان استمرارية الأعمال ، كما ثمن الدور الفاعل والمميز للبنك المركزي الأردني في اصدار التوجيهات الداعمة للقطاع المصرفي الأردني واهتمامه بخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية الداعمة للاقتصاد الوطني”.

وأضاف شحادة انه انطلاقاً من واجب مصرفنا الوطني ومسؤولياته الاجتماعية فقد قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ مليونين ومائة وخمسين ألف دينار للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الى جانب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية المختلفة للاستمرار بتقديم جميع الخدمات المصرفية الممكنة في الفروع او من خلال قنوات البنك الالكترونية، مع ضمان سلامة العاملين في البنك بالدرجة الأولى.

وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2019 قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ، لقد واصل مصرفنا السير على نفس النهج بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية مع المحافظة على حصته من السوق المصرفي الأردني للعام 2019، حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 14.1 % وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.4 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته9.3 %.

وحقق البنك ارباحا خلال العام 2019 وصلت قبل الضريبة الى حوالي 88.6 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 54.3 مليون دينار. وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 7.2 % لتصل الى حوالي 422 مليون دينار وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 13.34 % وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2019 حوالي 24.33 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي نسبة تتجاوز النسبة المقررة والبالغة 12 % ، وذلك تأكيداً على متانة قاعدة البنك الرأسمالية، وقد بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات بعد الضريبة حوالي 1.26 % كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة 122.4 %، وبلغت أرباح الاستثمار المشترك حوالي 197 مليون دينار.

وبلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 4.970 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 7.6 %.

وأشار الدكتور حسين سعيد انه انعكاساً لأنشطة البنك الاستثمارية وتقديمه لخدمات مصرفية متطورة تتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتأكيداً لتعزيز ثقة متعاملي البنك بلغت ارصدة الاوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي4.395 مليار دينار بنسبة نمو حوالي7.6 % موزعه على حوالي951 ألف حساب عامل.

واضاف انه تطبيقاً لسياسة التنوع القطاعي والجغرافي التي ينتهجها البنك في تنمية التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية بلغ اجمالي ارصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي3.817 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 7.5 % موزعة على 222.9 ألف معاملة.

كما حرص مصرفنا على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع ونقلها الى مواقع جديدة لتصبح شبكة تفرع البنك في نهاية 2019 تتشكل من 80 فرعاً و28 مكتباً.

وبين الدكتور حسين سعيد أن البنك مستمر في ادائه المميز فالنتائج الجيدة التي حققها خلال العام 2019 تعزز من موقع البنك في القطاع المصرفي الأردني وتخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وتحقق تطلعات متعاملي البنك ومساهميه، وتؤكد على تمتع البنك بمركز مالي قوي وجودة في إدارة الأصول وسياسة حصيفة في القدرة على التعامل مع مختلف التحديات ومنها جائحة كورونا التي تعصف بالعالم واثارها المالية والاقتصادية وتداعياتها مؤكداً وقوف البنك الى جانب المؤسسات الوطنية لمواجهتها واحتواء تبعاتها.