البنك الإسلامي الأردني يكرم متقاعديه

عمان-الغد– نظم البنك الإسلامي الأردني حفلاً تكريمياً لـ 58 موظفا وموظفة وصلوا إلى السن القانوني للتقاعد بمختلف المستويات الإدارية بحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني والإدارة التنفيذية العليا الأسبوع الماضي بمطعم جبري المركزي.

وسلم الدكتور حسين سعيد دروعا تكريمية للموظفين المحتفى بهم وقال في كلمة القاها اثناء الحفل عن اعتزازه بما حققه البنك الإسلامي الأردني من مكانه مميزة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبجهود جميع العاملين من مختلف مستوياتهم الإدارية.

وبين ان هذا الحفل التكريمي يأتي انطلاقا من تحمل البنك الإسلامي الأردني لمسؤولياته تجاه كوادره البشرية وتقديراً لجهودهم في جميع مراحل خدمتهم في البنك منذ التعيين وحتى التقاعد وتعزيزا للاستقرار الوظيفي والولاء والانتماء، فقد دأب البنك على إقامة هذا الحفل التكريمي سنوياً لموظفيه الذين عملوا في البنك لحوالي أكثر من عشرين عاماً وواكبوا نمو وتطور البنك الإسلامي الأردني متمنيا للجميع دوام الصحة

العافية.

والقى ميلاد الناطور كلمة قدم فيه الشكر بالنيابة عن زملائه المتقاعدين مشيدا بما يوليه البنك من اهتمام ودعم مستمر لموظفيه متمنيا للبنك وادارته المزيد من التقدم والنجاح وتحقيق الإنجازات.