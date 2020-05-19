البنك الإسلامي الأردني ينعى الشيخ صالح عبد الله كامل عميد الصيرفة الاسلامية

عمان-الغد- نعى البنك الإسلامي الأردني ببالغ الحزن والأسى المرحوم الشيخ صالح عبد الله كامل الرئيس الفخري للبنك الإسلامي الأردني ورئيس مجلس ادارته الاسبق ورئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية / البحرين .

وأعرب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الاردني /الاستاذ موسى شحادة باسمه ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة البنك الاسلامي الاردني عن بالغ الحزن برحيل الشيخ صالح عبد الله كامل عميد ومؤسس الصيرفة الاسلامية منذ أكثر من اربعين عاماً، مقدماً أحر مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيد الكبير والاسرة المصرفية الاسلامية في الاردن والعالمين العربي والاسلامي.

وبين ان المصرفية الاسلامية تفقد بوفاة الشيخ صالح كامل أحد أبرز اعمدتها ومؤسسيها على المستويين الاقليمي والعالمي مشيداً بالدور المحوري والاساسي الذي قام به لتعزيز مبادىء واعمال البنوك الاسلامية التي اصبحت تتبوأ مكانة متقدمة في اقتصاديات المال والاعمال واثبتت نجاحات كبيرة بالرغم من التحديات والازمات المالية التي واجهت العالم.

بدوره قدم الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني الدكتور حسين سعيد تعازيه ومواساته الحارة لذوي الشيخ صالح عبد الله كامل باسمه ونيابة عن جميع العاملين في البنك مؤكداً اعتزاز البنك باسهامات الشيخ صالح كامل الجليلة في دعم الاقتصاد الوطني الاردني بتأسيس البنك الاسلامي الاردني حيث عمل البنك على تحقيق مستويات رفيعة من التقدم والتميز والنجاح ووضع الاردن على خريطة العمل المصرفي الاسلامي من خلال ما حققه من نجاحات في ريادة العمل المصرفي الاسلامي باعتباره اكبر بنك اسلامي في الاردن ، والداعم للاقتصاد الوطني.

ونسأل الله االعلي القدير ان يتغمد الفقيد الشيخ صالح كامل بواسع رحمته ومغفرته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء كما نسأله سبحانه ان يجزيه خير الجزاء عن كل ما قدمه لخدمة ابناء العالم الاسلامي على مختلف الصعد الاقتصادية والمجتمعية وان تكون اسهاماته الخيًرة في ميزان حسناته، انا لله وانا اليه راجعون.