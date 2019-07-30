“البنك الإسلامي” يدعم منتدى تعزيز الاستقرار المالي

عمان- شارك البنك الإسلامي الأردني بدعم منتدى الاستقرار المالي الذي تم تنظيمه من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وافتتح تحت رعاية مندوب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس نائب المحافظ وبمشاركة نخبة من المصرفيين والخبراء العرب، وذلك خلال الفترة 22-23/7/2019 في فندق الانتركونتننتال-عمان.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني “يسعى مصرفنا للتواجد في مختلف اللقاءات التي تهدف الى الارتقاء بأداء العمل المصرفي العربي والإسلامي، وانطلاقاً من تحمل مصرفنا مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز آلية العمل المصرفي العربي المشترك، نستمر بدعم مختلف نشاطات اتحاد المصارف العربية الذي يبذل أقصى جهوده لمتابعة أهم المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل المصرفي، ومنها عقد هذا المنتدى الذي يبين أهمية وتعزيز الاستقرار المالي والتعريف بأهم المستجدات والتعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية في ضوء الأزمات العالمية وتداعياتها واستعراض الاستراتيجيات والأدوات التي تسهم في تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجاباً على أداء المصارف والاقتصاد العربي”.

وقد تمثلت مشاركة البنك في المنتدى بترؤس الدكتور حسين سعيد الجلسة الثانية بعنوان “تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي” وبمشاركة خبراء ومصرفيين عرب تناولت مواضيع الرقابة الفعالة على البنوك وتعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة في المصارف من منظور إسلامي والأطر السليمة لحوكمة الشركات وفقاً لأعلى المعايير والتحقق من سلامة إدارة المخاطر والإبلاغ، كما شارك مجموعة من موظفي البنك في فعاليات المنتدى وأقيم جناح تعريفي بخدمات البنك. وسلم الأستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية درعاً تكريمية للبنك الإسلامي الأردني تقديراً لدعمه للمنتدى، وذلك في نهاية أعمال المنتدى وتكريم الجهات الداعمة.