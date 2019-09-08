البنك الإسلامي ينظم حملة للتبرع بالدم

عمان – نظم البنك الإسلامي الأردني حملة التبرع بالدم بالتعاون مع “مديرية بنك الدم” لموظفي الإدارة العامة وفرع الشميساني على مختلف مستوياتهم الإدارية بالإضافة إلى متعاملي ومراجعي البنك ولمدة يوم واحد.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني تعد حملة التبرع بالدم إحدى المبادرات التطوعية الاجتماعية التي يتبناها البنك لتحقيق دوره في المسؤولية الاجتماعية وتحقق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال اشراك موظفيه في العمل التطوعي الاجتماعي والتبرع بدمائهم لانقاذ المحتاجين، وتوطيد أواصر الترابط والتلاحم بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي مؤكدا حرص البنك على استمرارية تنظيم مثل هذه الحملات مستقبلا والتي تأتي استكمالا لحملات التبرع بالدم التي سبق ان نفذها البنك خلال الأعوام الماضية.

ووجهت إدارة مديرية بنك الدم كتاب شكر وتقدير لإدارة وموظفي البنك الإسلامي الأردني على إنجاح هذه الحملة، واستجابتهم بالتبرع بالدم مع التأكيد على استمرارية التواصل مع البنك لعقد المزيد من حملات التبرع بالدم.