“البنك الاستثماري” يحقق 23 مليون دينار أرباحاً في الربع الثالث

أعلن INVESTBANK (البنك الاستثماري) – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة – عن ارتفاع أرباحه في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 23 مليون دينار.

وبحسب البيانات المالية للبنك، فقد ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 10% ، حيث بلغت15.2 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام 2022، مقابل 13.9 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية، فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها INVESTBANK لعملائه من الأفراد والشركات بمختلف أنواعها في نهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 813 مليون دينار.

على الجانب الآخر، سجل INVESTBANK ارتفاعاً في إجمالي موجوداته كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى قرابة 1.4 مليار دينار، فيما ارتفع مجموع ودائع العملاء كما في نهاية أيلول 2022 لتصل إلى 875 مليون دينار.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية كما في نهاية أيلول ليصل إلى 190 مليون دينار، وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 10.7% فيما بلغ العائد على الأصول 1.5%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة INVESTBANK فهمي أبو خضرا، إنّ البنك حقق أداءً متميزاً وارتفاعاً في أرباحه الصافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مدفوعاً بزيادة إيراداته من الأنشطة المصرفية الرئيسية، والإدارة المالية الفعّالة ومرونته في التعامل مع المخاطر إلى جانب قوة نموذج أعماله، مبيناً أن البنك حقق هذه المؤشرات الإيجابية رغم الظروف التي فرضتها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي وانعكست آثارها على الاقتصاد الأردني.

وأكد أبو خضرا، أن INVESTBANK سيواصل العمل على تنفيذ خططه واستراتيجياته الموضوعة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الرائدة التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائه من الأفراد والشركات سعياً منه لمواصلة تحقيق النمو والأرباح وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الأردني.