البنك التجاري الأردني يتبرع بمبلغ 400 ألف دينار لصندوق همة وطن

انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية ودعماً للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ أعلن البنك التجاري الأردني عن تبرعه بمبلغ 400 ألف دينار لصندوق (همة وطن) الذي قامت الحكومة بتأسيسه مؤخراً.

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك، السيد ميشيل الصايغ، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للتعامل مع هذا الوباء واحتوائه بما يكفل التخفيف من آثاره على المملكة مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وتكاتف الجميع والمواطنة المسؤولة للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية الوطن وموارده.

ويأتي هذا التبرع ضمن سلسلة خطوات وإجراءات اتّخذها البنك لمساندة ودعم المؤسسات الوطنية في مواجهة أزمة كورونا والوقوف مع أبناء الشعب الأردني.