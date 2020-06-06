البنك الدولي: الكوارث الطبيعية تكشف عن انعدام المساواة الاجتماعية

فرح عطيات

عمان- أظهر تقرير دولي أن “مساعدة المجتمعات على التعافي، وتعزيز قدرتها على مقاومة الأوبئة، والأخطار الطبيعية وتغير المناخ، ستتطلب معالجة العوامل الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية الموجودة مسبقًا، التي تجعل الفقراء والمهمشين أكثر عرضة للخطر في المقام الأول”.

وشدد التقرير، الصادر عن البنك الدولي أمس، على أنه “من الضروري الاستثمار في الإجراءات التي تساعد على ضمان الوصول إلى هذه المجموعات، وحمايتها وتمكينها بشكل فعال، بل يجب أن يتم دمج الضعف الاجتماعي، وانعدام المساواة، بشكل منهجي في سياسات، وأنظمة وإجراءات الحكومات، والمنظمات على كل مستوى، والتي تعد خطوة أساسية لخلق مجتمعات أفضل”.

كما يلاحظ الآن في ظل جائحة الفيروس التاجي كوفيد-19، فإن “الكوارث الطبيعية تكشف عن انعدام المساواة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، فالسكان الأصليون هم من بين الأكثر تضررا، اذ لا تتوقف المخاطر والأحداث المناخية خلال أي أزمة صحية”، بحسب التقرير الصادر باللغة الانجليزية.

وأكد البنك على أن “البلدان في جميع أنحاء العالم تمر بمراحل مختلفة من الاستجابة لحالة الطوارئ كوفيد-19، ما يستوجب عليها وعلى المجتمعات كافة، أن تسعى إلى دمج العناصر الخضراء في خطط التعافي، بل يجب أن تدعم بناء القدرات في مجال إدارة المخاطر المتعددة والمتكاملة، مستنيرة بأحدث ما توصل اليه علم المناخ، بحيث تكون مستعدة للكارثة المحتملة التالية، بدلاً من الانتظار واتباع سياسة الرد على الأزمة التي مروا بها للتو”.

كما و”يمكن أن تكون كورونا بمثابة نقطة تحول مهمة لإشراك المجتمعات في التحضير للتغييرات التي ستطرأ في ناقلات الأمراض الأخرى الناجمة عن تغير المناخ، بالإضافة إلى العديد من التأثيرات المحتملة الأخرى”.

وخلال الاستجابة للأزمة الصحية، بين البنك أن” هناك العديد من النجاح التي شاركت فيها النساء، ومجتمعات السكان الأصليين، والشركاء المحليين الآخرين، في التصدي لانعدام الأمن الغذائي المرتبط بالجائحة، وتوزيع معدات الحماية الشخصية وتقديم الدعم المالي لزملائهم من أفراد المجتمع”.

وتابع “نحن نعلم منذ عقود أن دعم برامج التنمية التي يقودها المجتمع نابعة مما يمتلكه الافراد من ثروة معرفية بناءً على خبرتهم، اذ لديهم استراتيجيات في إدارة المخاطر، التي تم اختبارها بمرور الوقت، اذ يمكن أن تفيد النهج المبتكر في معالجة تغير المناخ، عبر مشاركة قادة المجتمعات ليس فقط في تصميم الاستراتيجيات المحلي ، ولكن أيضًا في وضع سياسات مناخية وطنية تعكس مصالح جميع الأفراد”.