البنك الدولي: الوباء يضرب الفقراء في طبقتهم الهشة

إيمان الفارس

عمان – ما تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة في ضرب صميم المجتمعات الهشة والأكثر فقرا، وسط تقديرات بأن تدفع بنحو 49 مليون شخص إلى الفقر المدقع في العام الحالي 2020.

وتشير آخر التقديرات للبنك الدولي إلى وجود 736 مليون إنسان يعيش فقرا مدقعا في العالم، في حين تعتقد منظمات دولية أخرى بوجود زهاء مليار فقير مدقع على كوكب الأرض.

وفيما فرض هذا الوباء أزمة غير مسبوقة على الاقتصادات والأوضاع الاجتماعية عالميا، حذر تقرير دولي نشره موقع البنك الدولي أول من أمس، من ضرب كوفيد – 19 فئة الناس الأشد فقرا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان “كوفيد – 19 سيصيب الناس الأشد فقرا” واطلعت عليه “الغد”، أن تتركز نسبة كبيرة من الفقراء الجدد في الدول التي تكافح بالفعل مع معدلات الفقر المرتفعة، في حين ستتأثر الدول ذات الدخل المتوسط، بشكل كبير، مبينا أن ما يقرب من نصف الفقراء الجدد المتوقع وبحوالي 23 مليونا، ستكون مواقعهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب 16 مليونا آخرين في جنوب آسيا.

وأشار التقرير ذاته لتأثير التدابير المتخذة لاحتواء كوفيد – 19 على الأسر من عدة نواح، بما فيها فقدان الوظائف، وفقدان التحويلات، وارتفاع الأسعار، وترشيد الأغذية والسلع الأساسية الأخرى، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.



وأظهر التقرير أن تجربة الدول المتضررة أشارت لاختلاف تأثيرات كوفيد -19 عبر المكان ومع مرور الوقت، موضحا أن المناطق الحضرية قد تكون الأكثر تضررا في البداية.

وزاد التقرير أن تدابير الاحتواء الصحية الصارمة أدت لتوقف حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي، ما ترك العديد من فقراء المدن والضعفاء دون وسيلة لكسب العيش، مبديا قلقه حيال احتمالية ارتفاع وتيرة خطر تعطل الإمدادات الغذائية والأسواق في المناطق الحضرية، في الوقت الذي قد تكون فيه قدرة الأسر على التعامل مع النقص المحتمل أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات أقل، وسط تحديات محدودية قدرة الحكومات على توفير دعم للدخل بسرعة للأسر المتضررة في هذه المناطق.

وقال التقرير إن برامج شبكات الأمان الحالية تستهدف المناطق الريفية إلى حد كبير، مرجحا عدم تحقق الفائدة المرجوة من دعم الشركات باستثناء العاملين في القطاع الرسمي، ما قد ينتج عنه العثور على العديد من الفقراء الجدد في المدن، مقابل المناطق الريفية، والتي ستشهد تدهورا في الظروف المعيشية وتفاقم الفقر.

وأضاف أن البيانات الناشئة من الدول المتضررة أشارت إلى أن آثار الفقر لكوفيد -19، تتحقق بسرعة مع عواقب وخيمة.