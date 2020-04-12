البنك الدولي: تأثير سلبي لأزمة “كورونا” على آفاق النمو في الأردن

سماح بيبرس

عمان- أكد تقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا تأثير سلبي كبير على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة.

وجاء في التقرير أنّه “وسط الأداء الاقتصادي الضعيف، من المرجح أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا تأثير سلبي كبير على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة”.

وأضاف أن هذا التأثير سينتقل “إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم”.

وأشار الى أنه وعلى الجانب الآخر، “يساعد انخفاض أسعار النفط على خفض فاتورة واردات النفط، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئيا انخفاض فاتورة الواردات.

وتحت عنوان “توقعات غير مؤكدة للبنك بشأن النمو والحساب الجاري والرصيد المالي” أشار البنك إلى تراجع هذه المؤشرات بشكل حاد حيث توقع تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي “انكماش” بنسبة 3.5 % وتراجع نسبة الحساب الجاري من الناتج المحلي بنسبة 3.9 % وتراجع نسبة الرصيد المالي من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.4 %. فيما كان التقرير قد أشار الى أنّ القطاع الخاص يتوقع نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3 %، كما أشار البنك الى توقعات النمو”حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2019 قد قدرت بـ2.3 %.

وكانت وسائل الاعلام قد تداولت أمس أن البنك الدولي توقع معدلات نمو اقتصادي للأردن تصل الى 2.3 %، وهو رقم غير صحيح وغير دقيقة.

نائب رئيس الوزراء الأسبق الاقتصادي د.جواد العناني أكد بأنّ تداول 2.3 % غير صحيح وغير منطقي خصوصا في ظل التأثيرات التي خلفتها أزمة “كورونا”.

وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطة اقتصادية تضع فيها الأولويات مع توفير التمويل لضمان التطبيق، ووضع برنامج تنفيذي لا يجوز التساهل فيه لضمان تخفيف الأثر.

وأكد على ضرورة تطبيق إجراءات جراحية في الادارة العامة من خلال فريق عمل اقتصادي جدي.

وأكد على ضرورة وضع موازنة جديدة ضمن الظروف التي طرأت، خصوصا أنّ المصاريف الحكومية خلال الشهر والنصف الماضيين قد تغيرت تماما.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق اتفق مع ما سبق وأشار الى أن الأرقام الموجودة في التقرير قديمة وهي على الأغلب توقعات موازنة 2020 قبل أزمة “كورونا”.

وأكد على أنّ مشاكل الحكومة باتت تتعمق وهي أصلا كان لديها مشكلة قبل الأزمة من عجز في الموازنة ومديونية عالية وبطالة مرتفعة وغيرها، وبالتالي فإنّ الأزمة ستعمق هذه المشكلات وتزيدها.

وأكد على ضرورة اعادة النظر في الانفاق وتحديد الأولويات وتأجيل مشاريع وتنظيم الانفاق الجاري.

ولفت الى أن ما يتم تداوله حول انخفاض أسعار النفط ” وانعكاسه إيجابي على الاقتصاد، هو أيضا “غير دقيق” حيث أنها قد تستفيد من جانب واحد يتعلق بتقليل العجز في الميزان التجاري، إلا أنه في الجانب الآخر سيخفض من إيرادات الحكومة خصوصا في ضريبة المبيعات على المحروقات والتي ستتراجع بشكل كبير وواضح. كما أن التراجع في الضرائب الأخرى سيحصل نتيجة لتراجع الاقتصاد وتوقف عمل كثير من المشاريع.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أكد بأنّ رقم 2.3 % “ليس له أي علاقة بالواقع”، مؤكدا أن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد ستكون كبيرة وعميقة، في ظل اقتصاد مغلق، فيما أنّه “من المبكر الحيدث عن مثل هذه الأرقام خاصة أن أزمة “كورونا” لم تنته بعد ومن المتوقع أن تستمر لأشهر”.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في الموازنة، وفي إعادة توجيه وتوزيع الأموال كما شدد على ضرورة التواصل مع الصندوق الدولي لإعادة النظر في البرنامج الذي وقعت عليه المملكة في ظل عدم القدرة على تحقيق مؤشرات بعد أزمة “كورونا” وضرورة إعادة التواصل مع الصندوق للاستفادة من البرامج التي طرحها مؤخرا للدول التي تأثرت سلبا من “كورونا”.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون تأثيرها سلبيا على الأردن من خلال أن تأثيره على البلدان الشريكة تجاريا سيكون سلبيا ما سينعكس على المساعدات وعلى العمالة الأردنية هناك متوقعا أن يكون هناك تسريحات لأعداد كبيرة من المغتربين في دول الخليج.

وأكد على ضرورة النظر من ناحية شمولية لموضوع الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الأردني للخروج بأفضل الحلول.

وكان تقرير البنك الدولي المشار له قد أكد أنّ خبراء الاقتصاد في البنك الدولي يتوقعون “انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020. وهذا يتناقض بشكل حاد مع التوقعات في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 عندما كان من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6 % هذا العام”.

وأشار الى أنّ توقعات النمو لا تغير صورة صراع المنطقة مع التحديات الثلاثة المتمثلة في النمو الضعيف على المدى الطويل للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهشاشة الاقتصاد الكلي، وضعف ناتج سوق العمل. ساهم الافتقار إلى البيانات والشفافية في المنطقة في هذه النتائج طويلة المدى.