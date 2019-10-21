البنك الدولي: تقدم مرض في “تنمية المشاريع متناهية الصغر”

سماح بيبرس

عمان- أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع “تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الشامل” والذي وصل حجم تمويله إلى 120 مليون دولار يسير بصورة “مرضية”.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد كان البنك قد موّل المشروع بقرضين الأول في آذار (مارس) 2013 بحجم 70 مليون دولار (المشروع الرئيسي) ثمّ قدم في نيسان (أبريل) 2015 تمويلا إضافيا، بحجم 50 مليون دولار.

وقيّمت الوثيقة المشروع إذ أشارت الى أنّه تمّ صرف 70 مليون دولار كاملا الى الوسطاء الماليين، وهي 9 بنوك مشاركة هي بنك القاهرة عمان، الأردني الكويتي، بنك بلوم، البنك العربي، البنك الأهلي، كابيتال بنك، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الإسلامي الأردني.

وقالت إنّ “91 % من هذا المبلغ حوالي (43.3 مليون دولار) تم إقراضها إلى 3445 مستفيدا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأشارت الوثيقة الى أنّ المشروع يحقق استهدافا فعالا للنساء (79 % من المستفيدين من المشروع) والشباب الأقل من 35 عاما

(48 % من المستفيدين من المشروع) فيما زاد الامتداد الجغرافي للمشروع إذ أنّ 67 % من المستفيدين هم من المحافظات خارج عمان.

يشار الى أنّ المشروع بدأ في 2013 ويغلق في 2020.