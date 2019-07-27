“البنك الدولي” يتجه لزيادة محفظته الاستثمارية في الأردن

عمان-الغد- أعلن البنك الدولي، عبر مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراعه الاستثمارية، عن التوجه لزيادة محفظته الاستثمارية في الأردن.

وبين الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فريدبيرغ، أن توسيع المحفظة سيتم من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وجاءت تصريحات فريدبيرغ خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محـمد العسعس في واشنطن.

وعقد العسعس عددا من اللقاءات في واشنطن تمحورت حول علاقات التعاون التي تربط المملكة مع الحكومة الأميركية والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة فيها.

وأشاد الجانب الأميركي بالدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك في تحقيق الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، مثمنا دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين، ما يحتم استمرارية توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن، ولاسيما استضافة اللاجئين، واستدامة الخدمات الأساسية للأردنيين واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان أصدرته أمس، عقب عودة الوزير من واشنطن، إن سلسلة اجتماعات تمت مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، تضمنت لقاءات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكبار موظفي لجان المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأميركي.

والتقى الوزير، خلال الزيارة، رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بحضور المدير التنفيذي لمجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن؛ حيث عرض الوزير أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة المقبلة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة، وبالأخص بين فئة الشباب وزيادة معدلات الدخل.

كما أطلع الوزير رئيس المجموعة على تطورات سير العمل في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للأعوام الخمسة المقبلة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر لندن؛ حيث أشاد مالباس بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في الفترة الأخيرة.

كما اجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، وعقد عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي شملت نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب الرئيس للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ونائب الرئيس للبنية التحتية، ونائب الرئيس لتمويل التنمية، ونائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، وعددا من المسؤولين المعنيين بملف التعاون مع الأردن.

وأكد الوزير التزام الحكومة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للأعوام الخمسة المقبلة والتي تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وأكد المسؤولون موقف الإدارة العليا للبنك بمواصلة دعم الأردن وتغطية احتياجاته التمويلية في ظل الظروف التي يمر بها، وكونه أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين.

صندوق النقد الدولي

كما التقى العسعس رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ونائبه ثانوس ارفانوتيس، وفريق الصندوق العامل على برنامج الأردن؛ حيث قدم عرضا حول الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وتلك التي تنوي تنفيذها لتحقيق النمو الاقتصادي ورفد سوق العمل بالوظائف الجديدة وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، إضافة الى الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي.

ومن جانبه، أكد أزعور أن الأردن بذل جهودا كبيرة للمحافظة على استقراره المالي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها ضمن مصفوفة الإصلاحات للأعوام الخمسة المقبلة، على الرغم من التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية وما تبعها من تدفق اللاجئين وإغلاق أهم المنافذ التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي.

كما شارك الوزير في حوار طاولة مستديرة في مركز “ودرو ويلسين” الدولي للأبحاث، مستعرضا الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الأردن، بالإضافة الى تقديم عرض حول أجندة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصا للشباب والمرأة.

وتطرق العسعس الى أهمية تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لتشجيعها على العمل، بما في ذلك تحسين وتطوير قطاع النقل العام وتوفير خدمات لرعاية الأطفال.

كما تناول النقاش الجهود الحكومية والمبادرات التي قامت بها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إضافة الى إصلاحات قطاع التعليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع الشركاء التنمويين للأردن على أجندة وأولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وسعيها لخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، في ظل ما حققته المملكة من خطوات لتحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد آليات جديدة لاستدامة الدعم والمساعدات للمملكة خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق تلك الأولويات.