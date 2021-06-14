“البنك الدولي” يتراجع.. أموال الضمان الاجتماعي الأردني ليست في خطر

رانيا الصرايرة

عمان- قالت اخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات بالاريس ميراليس ، الاثنين، ان أموال الضمان الاجتماعي الأردني ليست في خطر لكن من المهم التأكد ان انظمة الضمان الاجتماعي في الاردن مستدام ويغطي الجميع ومنصفا.

واكدت ميراليس في حوارية بعنوان “أموال الضمان الاجتماعي: هل هي في خطر؟” عقدها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان وشارك فيها مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، من الضروري ان تتخذ المؤسسة العديد من الاجراءات لتصبح انظمتها مليون شخص مساهمين مقابل 300 الف منتفعين وهذا يشكل خطورة على المدى القصير على استدامة صناديق الضمان لان اعمار الناس ستزيد مستقبلا نتيجة تحسن الظروف الصحية وبذلك “من المهم التفكير في اليات تحافظ على اموال مشتركي الضمان الاجتماعي”.

من جهته أكد الرحاحلة إن توصيف وضع الضمان انه في خطر غير صحيح، قائلا ان المشكلة الاساسية التي تؤثر على الضمان الاجتماعي هي الرواتب التقاعدية العالية والتي سيتأثر منها الجيل القادم، “نعم وضعنا المالي في الضمان اليوم ممتاز ولدينا عوائد مالية اليوم تصل الى 11 مليار ولكن علينا الالتفات الى التغيرات الديمغرافية والاقتصادية التي عادة لا تكون في صالح استدامة الضمان”

يذكر ان ميراليس هي معدة الدراسة التي اعلن نتائجها البنك الدولي الشهر قبل الماضي والتي حملت عنوان “مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة”، ان “الإيرادات لن تكون كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 أعوام فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة”.

وأوصت ميراليس برفع سن التقاعد وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر وتنفيذ سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا للعودة لسوق العمل.