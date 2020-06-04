البنك الدولي يدرس منح قرض لمشروع “مساندة إصلاح التعليم في الأردن”

سماح بيبرس

عمّان – يدرس البنك الدولي تقديم قرض لمشروع “برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن”، الذي كان قد بدأه البنك مع الحكومة عام 2017.

وسيقدّم البنك وفق وثيقة صادرة عنه 81.4 مليون دولار من اصل 222 مليون دولار تمّ تخصيصها كتمويل اضافي للمشروع، فيما أنّ الحكومة ستقدم 122 مليون دولار لتمويله، كما سيتم تقديم 18.6 مليون دولار من خارج مجموعة البنك الدولي والحكومة.

ولا يزال التمويل قيد الدراسة –وفق الوثيقة- ، ويحتاج إلى تقييم وموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، والذي من المتوقع أن يجتمع في 8 الشهر يونيو حزيران الحالي .

وكان البنك الدولي قد وافق على قرض يمنح للأردن لدعم هذا المشروع في عام 2017، قيمته 200 مليون دولار، فيما قدرت تكلفة البرنامج حينها بـ 700 مليون دولار قدّم البنك منها 200 مليون دولار، و500 مليون تدفعها الحكومة على سنوات من خلال تخصيص اموال في موازنتها.

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