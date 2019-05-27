البنك الدولي يسقط تمويل برنامج بحجم 200 مليون دولار

سماح بيبرس

عمان- كشف البنك الدولي في بيان حديث له أنّ ” البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل” الذي كان قد اقترح تمويله بـ 200 مليون دولار قد تمّ “اسقاطه”.

وكان البنك الدولي قد أشار في وثائق سابقة نشرت العام الماضي الى توجهه نحو تمويل مشروع “البرنامج الحضري والبلدي للنمو المتوازن والشامل” مشيرا الى أنّ البرنامج الحكومي تقدر كلفته بـ400 مليون دولار، فيما أنّ البنك كان سيمول المشروع بـ200 مليون دولار، والحكومة ستساهم بـ20 مليون دولار.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي أكدت في رد على أسئلة لـ”الغد” أنّ “البنك الدولي كان قد اقترح العام الماضي تمويل هذا البرنامج، إلّا أنّه لم يتم التفاوض عليه”، مؤكدة أنّ عدم التفاوض والاتفاق على تمويل البرنامج كان بسبب “وجود أولويات أخرى لدى الحكومة الأردنية في عمليات التمويل والتركيز على برامج ومشاريع أخرى”.

وأكدت الوزارة أنّ “إسقاطا” لا يعني وقف البرنامج لأنّه في الأصل لم يتم البدء به.

ووفقا لوثائق البنك الدولي فإنّ الهدف من البرنامج الذي كان سيموله ابتداء من العام الحالي يهدف إلى “توطيد القدرة المؤسسية من أجل تعزيز نمو حضري أكثر استدامة في المراكز الحضريّة المُشارِكة وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسيّة في “المناطق المتأخّرة” المحدّدة”.

ووفقا لهذه الوثائق كان من المفترض أن يقوم البرنامج على توسيع مراكز النمو الحضري بطريقة أكثر فاعليّة واستدامة؛ و الاستفادة إلى أقصى حدّ من استخدام الموارد العامة من أجل دمج أفضل “للمناطق المتأخّرة”.

ومن شأن هذا البرنامج أن يدعم الأنشطة على مستوى المدن من أجل المساعدة على رسم مسار النمو المكاني الحضري بطريقة فاعلة ومستدامة بغية الحدّ من تكاليف البنى التحتية وتأمين الخدمات من خلال استهلاك نسبة أقل من الأراضي بهدف تحقيق التوسع الحضري وزيادة الانتشار والكثافة في المدينة كما من شأنه المساهمة في الحد من استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الدمج الاجتماعي.

كما يهدف البرنامج إلى دعم مؤسسات الحكومة لتأمين الحوافز من أجل الحد من المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل شبه الوطني لتطوير الرأسمال، واكتظاظ القطاع الخاص، وتعزيز الترابط بين “المناطق المتأخّرة” و”مراكز النمو الحضري”، وتحسين النفاذ إلى الخدمات العامة من أجل تعزيز مستوى تأمين الخدمات الأساسيّة عبر المناطق.

وأشارت هذه الوثائق الى أنّ الحكومة التزمت ببرنامج يشجع التنمية الاقتصادية مع سد الاحتياجات الإنمائية قصيرة وطويلة الأجل، مع الاشارة الى أنه تم صياغة هذا الالتزام في خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 والموضحة في رؤية الأردن 2025.

وقال إنّ “الخطة تهدف الى تحقيق التوازن التنموي والحد من التفاوت وتوزيع عائدات التنمية بشكل عادل، ويعزز هذا الهدف الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لمعالجة معدلات البطالة المرتفعة في الأردن، لا سيما في “المناطق المتأخرة” في البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي”.

وأضاف أن “نجاح الحكومة في دفع عجلة هذا “خطة تحفيز النمو الاقتصادي” سوف يتطلب تحقيق التوازن بين الاستثمارات الرأسمالية والإصلاحات المؤسسية، والنمو الحضري المستدام”.

وأشار البنك الى أنّ النمو الديموغرافي السريع في المراكز الحضرية يؤدي إلى ضغوط هائلة على البنية التحتية وتقديم الخدمات.

وتسارع نمو السكان الطبيعي في الأردن بسبب تدفق اللاجئين الناجم عن الأزمة في المنطقة وانتقل معظم المهاجرين إلى المدن وضواحيها وهذا المعدل غير المسبوق للنمو السكاني جعل من المستحيل على رأس المال والاستثمار أن يدركه.

وذكر البنك أنّه تضاعف حجم أمانة عمان الكبرى وحدها إلى 4 ملايين شخص كما تضاعفت مراكز النمو الحضري الأخرى في المحافظات الشمالية؛ حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في إربد والزرقاء والرصيفة والمفرق، مشيرا الى أنّ 56.5 % من سكان الأردن الآن يعيشون في هذه المراكز الحضرية الخمسة.

وأشار البنك الى أنّ مدنا وبلدات الأردن غير مجهزة للتعامل مع هذا النمو السريع، ما يؤدي إلى التوسع الحضري المكلِّف، والخدمات الأساسية المكلفة وغير الكافية، والاستبعاد الاجتماعي المتزايد.

ووفقا لتحليل البنك، فإن المراكز الحضرية الخمسة وحدها ستستهلك 69.4 كيلومتر مربع من الأراضي المتاحة إذا استمرت في التوسع على نمط النمو الحالي.

وبالمقارنة، في ظل سيناريو الرؤية المتمثل في نمو حضري أكثر تعقيدا، سيكون لدى المدن إمكانية توفير ما يصل إلى 89 % من تكلفة البنية التحتية الأساسية؛ أي ما يعادل حوالي 360 مليون دينار بحلول العام 2030، وما يصل إلى 26 % من نفقات تسليم الخدمات؛ أي ما يعادل حوالي 8 ملايين دينار في السنة. على الرغم من هذه الآثار المهمة طويلة الأجل على النمو الاقتصادي والجانب المالي، فإن صانعي السياسة المحليين في الأردن يفتقرون الآن إلى القدرة والموارد لتغيير النمو الحضري.

وقال البنك إنّ “عدم التساوي في الوصول إلى الخدمات الأساسية في “المناطق المتأخرة” يزيد من التفاوت الإقليمي المتنامي” مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمحاولات عدة لدعم التنمية المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي في “المناطق المتأخرة” في المحافظات الجنوبية والشرقية حيث معدلات البطالة والفقر هي الأعلى.

لكن النتائج كانت “مختلطة” ولم تحقق “الهدف” الاقتصادي المنظور؛ حيث إن الشركات كانت قريبة من الأسواق وتركز جغرافياً للاستفادة من وفورات الحجم.