البنك الدولي: 158 مليون دولار حاجة القطاع الصحي في 6 أسابيع

سماح بيبرس

عمان- قدرت وثيقة صدرت أول من أمس عن البنك الدولي حجم الاحتياجات المالية للقطاع الصحي في الأردن للأسابيع الستة المقبلة بحوالي 158 مليون دولار، باستثناء تكاليف الموارد البشرية، لمواجهة ومع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوثيقة حاجة وزارة الصحة إلى تمويل كبير لتنفيذ إجراءات التأهب والاستجابة الشاملة ضد فيروس كورونا.

جاء هذا في وثيقة فصل فيها البنك الدولي وضع قطاع الصحة في الأردن في مواجهة فيروس كورونا، وذلك في اطار دعمه للأردن بقرض يبلغ 20 مليون دولار، بهدف دعم وزارة الصحة في جهودها للاستجابة الفورية، والتخفيف من المخاطر المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وعلى تطوير قدرة التأهب في الأردن للتخفيف من المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز اكتشاف حالات الإصابة، واختبارها، والتسجيل والإبلاغ، وتتبع الاتصال، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية؛ مثل الحجر الصحي والعزل، ومرافق الرعاية السريرية.

وكشفت الوثيقة أن وزارة الصحة تقوم وبدعم من منظمة الصحة العالمية، بإعداد خطة وطنية، تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأردنية على منع انتشار فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له وفقا للمجالات التقنية للوائح الصحية الدولية.”وسيتم تحديد تكلفة الخطة لتحديد المتطلبات المالية للإمدادات اللازمة والموارد البشرية وتكاليف التشغيل على أساس العديد من سيناريوهات التفشي”.

وأكدت الوثيقة أن “مخاطر الأمن الصحي في الأردن ما تزال عالية بسبب تهديدات الأمراض المعدية والأوبئة” مع الإشارة إلى أن التقييم الخارجي المشترك (JEE) للقدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية (IHR) في 2016 أشار إلى أن الأردن طور قدرات ضد مخاطر الأمن الصحي، ولكن هناك مجالات ما تزال بحاجة إلى تطوير حيث ان قدراتها محدودة ، مثل: نظام المختبر الوطني ؛ الإبلاغ ؛ الاستعداد ؛ الاستجابة والعمليات في حالات الطوارئ ؛ الإبلاغ عن المخاطر وغيرها.

ووفقا للوثيقة ققد طلبت الحكومة الأرنية دعم مجموعة البنك الدولي (WBG) لمساعدة وزارة الصحة الأردنية على تنفيذ خطة عمل وطنية لتنفيذ أولوياتها للعامين المقبلين.

وسيكمل دعم البنك الدولي -وفقا للوثيقة – دعما قدم في وقت سابق من قبل شركاء وجهات أخرى، مشيرة الى أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان كن قد قام بتزويد وزارة الصحة بالمعدات واللوازم الطبية ، مثل معدات الحماية الشخصية، وأجهزة التهوية ومجموعات الاختبار.

كما قدم صندوق الصحة الأردني للاجئين (4) منح بقيمة 10 ملايين دولار إلى وزارة الصحة لشراء المعدات واللوازم الطبية، بالإضافة إلى ذلك ، تبرعت جهات خاصة محلية ونقابات بما يقرب من 20 مليون دولار حتى الآن على شكل منح لتلبية احتياجات وزارة الصحة الحرجة استجابة لتفشي الكورونا.



وأكدت الوثيقة أنه على الرغم من هذه المنح والمساهمات العينية، لكن وزارة الصحة ما تزال بحاجة الى تمويل أكبر لتنفيذ إجراءات التأهب والاستجابة الشاملة ضد الفيروس.

وأكدت الوثيقة أنه وبناء على تقييم أولي للاحتياجات أجرته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد “تصل الاحتياجات المالية للأسابيع الستة المقبلة إلى 158 مليون دولار، باستثناء تكاليف الموارد البشرية”.

وقالت الوثيقة “على مدى العقدين الماضيين، حقق الأردن تحسنا كبيرا في النتائج الصحية، ففي العام 2016 ، كان متوسط العمر المتوقع للأردنيين 76 سنة للنساء و 73 سنة للرجال وقدر معدل الخصوبة بـ 2.8 مولود لكل امرأة في 2017-2018. ويمثل الأشخاص الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر 3.5 % فقط من إجمالي السكان ويظهر الهرم السكاني نسبة كبيرة من الأشخاص في الفئات العمرية الأصغر سنا.

إلا أنّه ومع ذلك ، فإن الأمراض غير المعدية (NCDs) كأسباب للوفاة قد زادت بشكل كبير في العقد الماضي، بالنظر إلى أن الأفراد الذين يعانون من أمراض مصاحبة أساسية ، مثل الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر لديهم أكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا، فإن هذا يشكل تهديدا للأردن، وربما مع تفشي أكبر وحالات سريرية أكثر تعقيدا مع دخول المستشفيات

وأشارت إلى أن إجمالي النفقات الصحية الوطنية تمثل 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاشارة إلى أن غالبية السكان لديهم تغطية تأمين صحي، والتي زادت في العقد الماضي من 70 % في العام 2010 إلى 78 % في العام 2013 كما أن وزارة الصحة هي المزود الرئيسي لبرنامج التأمين المدني (CIP) ، الذي يغطي حصة كبيرة من المؤمن عليهم.

كما تقدم وزارة الصحة خدمات مدفوعات (بأسعار مدعومة) للأردنيين غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين المسجلين. يتم توفير الاختبارات والمعالجة المتعلقة بـ COVID-19 في المرافق العامة مجانا لجميع الأردنيين وغير الأردنيين. بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت وزارة الصحة تعليمات إلى جميع المرافق الصحية العامة بعدم تحصيل مدفوعات مقابل الخدمات الصحية الروتينية من المرضى حتى يتم رفع أوامر قانون الدفاع.

وقالت الوثيقة أن وزارة الصحة تقود جهود الصحة العامة لاحتواء المزيد من انتشار العدوى وتخفيف الآثار الإضافية على نظام الرعاية الصحية في الأردن. في الوقت الحالي ، قامت وزارة الصحة بتخصيص سبعة مستشفيات عامة 1 للحجر الصحي والعزل والعلاج بالإضافة إلى 10 مرافق مختبرية عامة وخاصة لتشخيص COVID-19.

وتتسع المستشفيات المخصصة لـ 2.515 سريررا ، و 86 غرفة للحجر الصحي ، و 69 غرفة للعزل ، و 106 أسرة لوحدة العناية المركزة. تستمر المراقبة النشطة وتتبع الاتصال للحالات المشتبه فيها في جميع أنحاء الأردن ، مع التركيز بشكل خاص على مجموعات COVID-19 ، كما هو الحال في محافظة إربد.

بالإضافة إلى ذلك ، زادت وزارة الصحة عدد الموظفين الطبيين في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية وأنشأت عيادات متنقلة لعلاج الأمراض والإصابات البسيطة حيث تم تعليق خدمات العيادات الخارجية في مرافق وزارة الصحة، كما يشارك في الاستجابة حوالي 3200 من العاملين الطبيين للاستجابة لاحتياجات الخدمات الصحية غير المتعلقة بـ COVID-19، كما بدأت وزارة الصحة فحوصات الأطفال حديثي الولادة، وزادت كمية توزيعات الأدوية الشهرية إلى صيدليات المراكز الصحية وأطلقت منصة على الإنترنت لخدمات للتزود بالأدوية للأمراض غير المعدية. ويمكن للمرضى طلب عبوات علاج الأمراض غير السارية عبر الإنترنت وتلقي الأدوية عن طريق التسليم إلى منازلهم ، والتي يتم تحقيقها من قبل المتطوعين وموظفي المركز الصحي.

وذكرت الوثيقة الى أن وزارة الصحة بدأت بإعداد خطة عمل طارئة أخرى لتوفير الخدمات الصحية الروتينية للمحتاجين والتي كانت قد توقفت منذ آذار (مارس الماضي). مشير الى أن “الخطة قيد المناقشة داخل وزارة الصحة ، بدعم تقني من منظمة الصحة العالمية”. وقد بدأت بالفعل بعض الخدمات ، مثل العيادات المتنقلة للإصابات البسيطة والعلاج وتوصيل أدوية الأمراض غير المعدية، لتلبية متطلبات صحة السكان.

كما هو الحال مع بقية العالم ، ضعفت آفاق النمو في الأردن على المدى القريب بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، متوقعا أن ينكمش نمو الاقتصاد الأردني بشكل ملحوظ إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.

وتشكل هذ الجائحة مخاطر سلبية كبيرة على كل من التعافي الاقتصادي العالمي والأردني ، إلى جانب التحدي المتمثل في زيادة عدم اليقين الإقليمي. وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن، فإن الاستجابات السياسية مقيدة بسبب الحيز المالي المحدود والانخفاض الحاد الناجم عن كورونا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة مع ارتفاع معدلات المخاطر العالمية.

وعلى المدى المتوسط ، يعتمد انتعاش النمو ووتيرة خلق فرص العمل (مفتاح التخفيضات المستمرة على المدى الطويل للفقر والضعف الاقتصادي) على وتيرة الانتعاش العالمي ومرونة الاقتصاد الأردني.

وأكد التقرير أن الفيروس تسبب بآثار صحية عامة واقتصادية كبيرة، على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيرا الى أن تأثير الفيروس على الصحة العامة كان واضحا، ومع قرب الأردن من الدول المجاورة وارتباطه بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال أنشطته الاقتصادية المتنوعة ، سيكون منع واحتواء وتخفيف آثار الوباء في الأردن أكثر أهمية للمنطقة.

كما من المرجح أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي من الفيروس على الأردن، بسبب تعطل أنظمة سلسلة التوريد على المستوى القطري والإقليمي والعالمي.

وأشارت الوثيقة الى أن الحكومة الأردنية اتخذت تدابير قوية لاحتواء وتخفيف تفشي الفيروس، وشملت هذه الإجراءات إغلاق المدرسة منذ 15 آذار (مارس) وتعليق الرحلات التجارية وإغلاق جميع نقاط الدخول منذ 17 آذار (مارس) وإصدار أمر الدفاع رقم 2 لعام 2020 وفقًا لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بفرض حظر تجول على مدار 24 ساعة على الصعيد الوطني بين 21 و 24 آذار (مارس) 2020.

ومنذ 25 آذار (مارس) 2020 ، يُسمح للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 عاما بشراء العناصر الضرورية من محلات السوبر ماركت والصيدليات المحلية بين الساعة 10 صباحًا و 6 مساءً كما أعلنت بشكل متقطع عن حظر تجول لمدة 24 ساعة في 3 و 10 و 11 نيسان (أبريل) 2020.

وذكرت الوثيقة أن الأردن شديد التأثر بتغير المناخ ومن الأهمية بمكان زيادة قدرته على الصمود في الأزمات الحالية والمستقبلية فالأردن عرضة بدرجة كبيرة للحرارة الشديدة وندرة المياه، وبحلول العام 2050 ، سيزيد متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 2.4 درجة مئوية ، مع ارتفاع إجمالي الأيام الحارة السنوية لدرجة حرارة أعلى من 35 درجة مئوية بنسبة 34.5 يوم وسينخفض متوسط هطول الأمطار السنوي بمقدار 7.4 ملم في العام 2050 وستزداد تقلبات هطول الأمطار.

وبينت أن الأردن يعاني بالفعل من الاجهاد المائي ويعتمد على الموارد المائية التي تعتمد على هطول الأمطار ، ومن المرجح أن يضع الجفاف ضغوطا إضافية على السكان الأردنيين.

وسيؤثر انخفاض معدل هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر على قطاع الزراعة بالإضافة إلى كمية ونوعية المياه الصالحة للشرب ونتيجة لذلك ، يمكن تهديد الأمن الغذائي ، مما يؤدي إلى نقص التغذية، لا سيما في الأطفال والمجموعات الأخرى مثل الشباب والنساء وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وكذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه التي تنتشر بشكل أسهل.