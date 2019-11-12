البنك العربي الإسلامي الدولي أفضل بنك إسلامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام2019

عمان-الغد- أعلنت مؤسسة IRBA التابعة لمجموعة كامبريدج المالية (Cambridge IFA) خلال حفل جوائزها السنوي الذي نظمته مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط عن اختيار البنك العربي الإسلامي الدولي كأفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 للدور الحيوي الذي يقدمه البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المملكة ولإسهاماته في تطوير أدوات تمويل هذه المشاريع في اقليميا وعالميا.

وصرحت صوفيزا أزمي- الرئيس التنفيذي لمؤسسة IRBA بأن الجائزة تخضع لمعايير علمية صارمة لتحليل أداء البنوك من خلال مركز أبحاث المجموعة في المملكة المتحدة, وخلال هذا العام تم إجراء تحليل لأكثر من 150 بنك إسلامي في العالم لإختيار البنوك المرشحة لهذه الجوائز.

وعلى هامش تسليم الجائزة صرح سعادة السيد اياد العسلي- مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي, بأن البنك خلال السنوات الماضية قام ببناء انموذج خاص به لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أصبح قصة نجاح يحتذى بها, وتتجلى رؤية البنك بتقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وأن هذا الأنموذج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي التمويل مع عدم التركيز على الضمانات من خلال برنامج “كفالة” مع الشركة الأردنية لضمان القروض, وتكاليف التمويل المدعومة من خلال التعاون مع البنك المركزي الأردني والبنك الدولي والعديد من المؤسسات الإقليمية والدولية, والدعم الفني والاستشارات من خلال جهات متخصصة ومن خلال فريق متخصص ومؤهل من موظفي البنك لتقديم الاستشارات المالية وضمن أعلى معايير جودة الخدمة