البنك العربي الإسلامي الدولي الراعي الرسمي لفعاليات معرض الأسنان الأردني الثالث

شارك البنك العربي الإسلامي الدولي كراعي مصرفي رئيسي بفعاليات معرض الأسنان الأردني الثالث لطب الأسنان وتجهيز العيادات والذي نظمته نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية ، برعاية رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق وبحضور مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي السيد اياد العسلي وعدد كبير من الفعاليات الرسمية الإقتصادية والتجارية والصناعية والإعلامية حيث شارك في هذا المعرض أكثر من 100 شركة من كبريات شركات ومختبرات الأسنان والعاملة في هذا المجال.

من جانبه فقد أعرب السيد اياد العسلي مدير عام البنك عن سعادته بنحاح المعرض في تحقيق أهدافه المنشودة، مؤكداً بأن هذه الرعاية الرئيسية جاءت ايمانا بالدور الوطني الذي يقوم به البنك في عدد من المجالات ومنها دعم القطاع الطبي وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر مهم في التنمية الإقتصادية وايجاد الوظائف للشباب .

وتمثلت مشاركة البنك في المعرض بتجهيز جناح ترويجي ضمن موقع المعرض ، حيث أكد هذا التواجد سعي البنك الدائم والمتواصل لتعزيز علاقات التعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتّجارية في المملكة بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة بشروط ميسرة.