البنك العربي الإسلامي الدولي الراعي المصرفي لفعاليات منتدى السياحة العلاجية

عمان – الغد – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فعاليات منتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي الدولي 2019 والذي عقد بدعم من البنك العربي الإسلامي الدولي كراع مصرفي حصري لهذا الحدث الهام وبحضور مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي وعدد كبير من الفعاليات الرسمية الإقتصادية والتجارية والسياحية والإعلامية وبمشاركة خبراء ومتخصصين في قطاعي السياحة والصحة حيث ضم المنتدى أكثر من 700 شخص من 48 دولة عربية وأجنبية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا.

وناقش المنتدى الذي نظمه جميعة المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية على مدى ثلاثة ايام، مجموعة من القضايا ذات الصلة بالسياحة العلاجية والاستشفائية ومنها اعلان عمان لتوسيع مظلة السفر الصحي وتميز الأردن في فروع الطب المختلفة، بالإضافة إلى التسويق الأمثل للخدمات الصحية والجودة والاعتمادية والقوانين والتشريعات الصحية والتوجهات الرقمية في الرعاية الصحية وتجربة المرضى.

من جانبه، أعرب العسلي عن سعادته بمشاركة البنك في المنتدى والمعرض، مؤكداً بان دعم ورعاية المنتدى جاء إيماناً من إدارة البنك بدوره الوطني في دعم قطاع السياحة العلاجية والإستشفائية في المملكة.

وأضاف العسلي ان القطاع الطبي اكتسب سمعة عالمية متميزة مما أهل الأردن لأن يتبوأ المرتبة الاولى في المنطقة في مجال السياحة العلاجية بحصوله على جائزة أفضل مقصد لهذه السياحة مؤكدا على دور البنك التنموي في تقديم التمويل الإسلامي لهذا القطاع والذي يعد من روافد التنمية في المملكة.

وشارك البنك في المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى بتجهيز جناح ترويجي ضمن موقع المعرض ، حيث أكد هذا التواجد سعي البنك الدائم والمتواصل لتعزيز العلاقات مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتّجارية والمرتبطة بالسياحة العلاجية في المملكة ، لما لكل هؤلاء من دور فعّال في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مستويات أعلى.