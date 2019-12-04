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البنك العربي الإسلامي الدولي وشركة ناصر حمدان للإسكان يطلقان حملة مشتركة للتمويل العقاري

منذ ساعتين

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وقع البنك العربي الاسلامي الدولي مذكرة تفاهم مع شركة ناصر حمدان للإسكان ، لإطلاق حملة مشتركة للتمويل العقاري تشمل هذه الحملة عرضا مميزا بعائد مخفض إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.
ووقع الاتفاقية كل من مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي سعادة السيد اياد العسلي ومدير عام شركة بيت الأمان للإسكان السيد ناصر حمدان وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين بالبنك .
وعبر العسلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الإسكانات والتطوير العقاري مشيرا إلى ان توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من ايمان البنك بتوفير افضل المنتجات والخدمات المصرفية للمتعاملين بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية على الراغبين في شراء الشقق السكنية .
من جهته أكد حمدان بان توقيع هذه الاتفاقية مع البنك العربي الاسلامي الدولي أحد البنوك الرائدة في الأردن يأتي في اطار تحقيق اهداف الشركة بتعزيز سمعتها على المستوى المحلي وتأكيدا على تطوير اطر التعاون ما بين شركة ناصر حمدان للإسكان والبنك العربي الاسلامي الدولي , أن الشركة تطمح من خلال هذا التعاون في توفير شقق سكنية مميزة وبأسعار تناسب أصحاب الدخل المتوسط في مناطق شمال عمان وجنوبها

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