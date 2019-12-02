البنك العربي الإسلامي الدولي يقيم احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف في مركز الحسين للسرطان

احتفاء بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رعى مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي الأستاذ إياد العسلي الاحتفال الديني الذي أقامه البنك بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

واشتمل الاحتفال الذي حضره عدد كبير من أطفال المركز وذويهم على باقة عذبة من المدائح النبوية والموشحات الدينية بالإضافة الى مسابقات ثقافية تتعلق بالمناسبة العطرة، أضفت الفرح والبهجة على قلوب المرضى الصغار، وقد وُزعت الهدايا عليهم في جو مفعم بمشاعر الحب والتقدير .

وأكد العسلي ” إننا في البنك العربي الإسلامي الدولي سعيدون للغاية لإقامة هذا الاحتفال المبارك بمشاركة أبنائنا من مرضى السرطان، حيث تأتي هذه الفاعلية ضمن التعاون والدعم المستمرين الذي يقدمه البنك لمركز الحسين للسرطان هذا الصرح الوطني الطبي الرائد صاحب الدور الكبير والرسالة السامية في مكافحة السرطان بأحدث الأساليب الطبية وتقديم أفضل رعاية للمرضى ، بالإضافة لدورهم المهم في نشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع ودعم المرضى خلال كفاحهم ضد السرطان .

كما وضح العسلي أن البنك العربي الإسلامي الدولي يرغب من خلال إقامة هذا الحفل مشاركة أطفال المركز فرحتهم بذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، تجسيداً للسياسة التي ينتهجها البنك في مشاركته ورعايته مثل هذه النشاطات واهتمامه بجميع المناسبات الدينية وخاصة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذا السياق، شكرت السيدة نسرين قطامش البنك على مثابرته ومساهمته في إشراك الأطفال في احتفالية هذه المناسبة العطرة، والوقوف إلى جانب مرضانا وإدخال البهجة إلى قلوبهم، حيث يتطلب علاج السرطان توفير العلاج الشمولي الذي يعني في تقديم الدعم النفسي للمرضى، خلال تلقيهم للعلاج وبعد الانتهاء منه