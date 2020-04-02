البنك العربي الإسلامي يؤجل أقساط شهر نيسان ويخفض من عائد الإجارة

استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر على الوطن بسبب أزمة الكورونا وانسجاما مع قرارات البنك المركزي فقد قرر البنك العربي الإسلامي الدولي تأجيل كافة أقساط تمويلات الأفراد عن شهر نيسان/2020 بالإضافة إلى تخفيض عائد الإجارة المنتهية بالتمليك بنسبة 0.5% سواء للتمويلات القائمة والجديدة.

وأضاف البنك بأن عملية التأجيل تشمل كافة العملاء الأفراد وأنها تلقائية دون الحاجة إلى مراجعة أي من فروعه ولن يترتب على العملاء أية رسوم أو التزامات إضافية، أما بخصوص البطاقات الائتمانية فيمكن للعملاء استغلال الرصيد المسدد مباشرة دون أية مشاكل وفيما يتعلق بتخفيض عائد الإجارة للعقود القائمة فإنه سيتم عند التجديد السنوي للعقود تخفيض العائد بنسبة 0.5% تلقائيا.

وفي نهاية البيان أعرب البنك عن فخره واعتزازه بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة والأجهزة الأمنية والبنك المركزي في احتواء الآثار السلبية لأزمة الكورونا، وبالوعي الذي يتمتع به شعبنا في التعامل مع هذه الظروف، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن ملكا وحكومة وشعبا من كل سوء.