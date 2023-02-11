البنك العربي يجدد دعمه لبنك الملابس الخيري

جدد البنك العربي مؤخراً اتفاقية التعاون والدعم مع بنك الملابس الخيري- أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية- لدعم برنامج يوم اليتيم للسنة الثامنة على التوالي، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتوفير الكساء المناسب لـ1200 يتيم من مختلف محافظات المملكة سنوياً.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك العربي والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، حيث يحرص البنك العربي على التعاون المستمر مع بنك الملابس الخيري، انسجاماً مع رؤيته بتحقيق التكافل المجتمعي من خلال تقديم الدعم والإسناد المادي والمعنوي للفئات المستحقة تحت خط الفقر بما في ذلك مساعدة الأطفال الأيتام من خلال برنامج يوم اليتيم الذي يتم تقديم الملابس والأحذية والألعاب لهم ضمن يوم ترفيهي مميز.

من جانبه أشاد الدكتور حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية بدور البنك العربي الفاعل نحو المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة ومد يد العون والمساعدة للأيتام، قائلاً “إن تعاوننا المستمر مع البنك العربي والممتد منذ أكثر من 8 سنوات أثمر في المساهمة بتحقيق أهداف الهيئة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية والترفيهية للأطفال أبرزها نشاط توزيع الكساء لأكثر من 8,400 يتيم من مختلف المحافظات مما له الدور الكبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر العفيفة”.

وخدم بنك الملابس الخيري منذ تأسيسه في عام 2013 أكثر من 1,300,000 منتفع ووزع ما يزيد عن 6,000,000 قطعة ملابس للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية من خلال العديد من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والذين يتم خدمتهم من خلال صالة الملابس في عمان والكرك.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية “معاً”، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.