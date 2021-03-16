البنك العربي يجدد دعمه للاتحاد الاردني بكرة القدم

عمان – الغد – يواصل البنك العربي تجسيد رؤيته تجاه أهمية دعم قطاع كرة القدم من خلال تجديد الدعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية لـ “النشامى” وبطولات المحترفين في موسم 2021.

وحرص البنك العربي على تجديد دعمه للاتحاد خلال هذا الموسم الاستثنائي موجهاً رعايته بالدعم المالي لبطولات المحترفين مع الاستمرار برعايته لمنتخب النشامى خلال استعداده للإستحقاق المونديالي.

ونقلت الامين العام للاتحاد، سمر نصار، شكر وتقدير سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، إلى البنك العربي والذي يجسد دائماً حرصه واهتمامه الكبيرين بقطاع كرة القدم من خلال مواصلة دعم اللعبة منذ العام 2011 وحتى اليوم، والوقوف أمام مسؤولياته تجاه المجتمع الرياضي محلياً، كمثال يحتذى من القطاع الخاص ومصدراً للفخر والاعتزاز لدى أسرة كرة القدم الأردنية.

ويعكف البنك العربي على امتداد السنوات الماضية، إلى تقديم الدعم لاتحاد كرة القدم، بمختلف الاتجاهات، من خلال رعاية بطولات الفئات العمرية والمنتخبات الوطنية، قبل أن يوجه رعايته هذا العام، نحو بطولات المحترفين ومنتخب النشامى، سعياً لتخفيف الأعباء المترتبة بعد جائحة كورونا التي أوقفت نشاطات كرة القدم محلياً لأكثر من أربعة أشهر، ما تسبب باضرار فنية ومالية غير مسبوقة.