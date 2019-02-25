“البنك العربي” يرعى فعاليات يوم اليتيم بالتعاون مع بنك الملابس الخيري



عمان– بالتعاون مع بنك الملابس الخيري؛ إحدى إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، رعى البنك العربي، مؤخراً، فعاليات يوم اليتيم التي أقيمت في صالة بنك الملابس- الكرك بمشاركة متطوعي البنك العربي؛ حيث تم استضافة أكثر من 66 يتيما للمشاركة في أنشطة عدة أبرزها نشاط كسوة الأيتام.

ويعد هذا النشاط الأول في المحافظات خلال هذا العام ضمن اتفاقية التعاون بين البنك العربي وبنك الملابس الخيري السنوية، والتي تهدف الى توفير الكساء الملائم لـ1200 يتيم على مدار عام كامل. وتخلل البرنامج العديد من الأنشطة التفاعلية والممتعة للأطفال مثل عرض فيديو ترفيهي، وتقديم وجبات صحية، بالإضافة إلى التسوق مع الأطفال من خلال اختيار الملابس والأحذية والألعاب لهم بمشاركة متطوعي البنك العربي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية “معاً”، إحدى ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة قطاعات عدة وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.