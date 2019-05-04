“البنك العربي” يطلق حملة ترويجية لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية بمناسبة شهر رمضان

عمان- أطلق البنك العربي، مؤخراً، حملة ترويجية خاصة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار سعي البنك لتقديم عروض قيمة ومميزة لعملائه تواكب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم لاسيما خلال الشهر الفضيل.

وتتيح الحملة والتي تستمر لغاية 8\6\2019 لحاملي بطاقات فيزا البنك العربي الائتمانية استرداد نقدي بنسبة 10 % من قيمة مشترياتهم وبحد أقصى 100 دينار عند استخدام بطاقات فيزا البنك العربي الائتمانية المشمولة بالحملة للتسوق لرمضان من مايلز وكوزمو وسيفوي وأي محل حلويات في المملكة. هذا بالإضافة لحصول العملاء على نقاط مكافآت ضمن برنامج “نقاط العربي” على كل حركة شراء يقومون بها من أي مكان بواسطة بطاقات البنك العربي الائتمانية وبطاقات الدفع.

وفي تعليقه على هذه الحملة قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي- الأردن: “يأتي إطلاق هذا العرض الخاص ليتزامن مع شهر رمضان المبارك وذلك من أجل تقديم قيمة أفضل لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك العربي عند تسوقهم لدى أي من المتاجر المشمولة بالحملة. هذا بالإضافة للاستفادة من برنامج المكافآت لمستخدمي البطاقات والذي يمنحهم النقاط على مشترياتهم”.

وأضاف: “نسعى في البنك العربي إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم عبر المواسم المختلفة خلال العام”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى برنامج “نقاط العربي” الذي يمكنهم من تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية من مجموعة واسعة من المحلات، هذا إلى جانب خدمة التقسيط المريح التي تتيح لهم تقسيط قيمة مشترياتهم لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم. كما يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الوصول إلى حسابات بطاقاتهم بمنتهى السهولة والأمان وفي أي وقت عبر تطبيق “عربي موبايل” للهواتف الذكية والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربي أون لاين”.