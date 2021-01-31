البنك العربي يطلق عرضا خاصا بالتعاون مع Agoda.com



عمان – الغد – أطلق البنك العربي مؤخرا بالتعاون معAgoda.com ، وهي وكالة سفر تابعة لـ”Booking Holdings Group” – إحدى شركات السفر الرقمية الرائدة في العالم، عرضا خاصا يقدم البنك من خلاله مزايا قيمة يستفيد منها حاملي بطاقات البنك العربي عند استخدامهم لبطاقتهم لدفع قيمة حجز إقامتهم من خلال الموقع. ويشمل هذا العرض، والذي يسري لغاية 15 حزيران 2021، حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع من البنك العربي حيث يتيح لهم الحصول على خصم فوري بنسبة 20 % من قيمة حجوزاتهم عند الحجز عبر موقع Agoda.com والذي يشمل أكثر من مليوني فندق حول العالم. والجدير بالذكر أن هذا العرض ساري فقط على الحجوزات التي تتم من خلال الرابط www.agoda.com/arabbank.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محليا وعالميا، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربي أون لاين”. والاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك العربي استخدام تطبيق “عربي موبي كاش” للدفع من خلال هواتفهم الذكية.