“البنك العربي” يطلق عرضا خاصا على خدمة “عربي موبي كاش” لعملاء “شباب”

عمان- الغد- أطلق البنك العربي، مؤخراً، عرضاً خاصاً لعملاء برنامج “شباب” على تطبيق الدفع “عربي موبي كاش” من البنك العربي، والذي يتيح لهم فرصة الحصول على مكافآت نقدية شهرية مضمونة، وذلك عند دفع قيمة مشترياتهم عبر تطبيق “عربي موبي كاش”. ويأتي إطلاق هذا العرض في إطار سعي البنك المتواصل لمكافأة عملائه من فئة الشباب من خلال توفير خدمات دفع متطورة لهم وتزويدهم بعروض قيمة ومميزة تنسجم مع احتياجاتهم المتغيرة وتلبي توقعاتهم.

ويتيح العرض الذي يستمر لغاية 31/03/2020 لعملاء “شباب” من البنك العربي فرصة الحصول على 10 دنانير شهرياً عند استخدامهم تطبيق “عربي موبي كاش” لتسديد مشترياتهم بقيمة 50 ديناراً أو أكثر من ثلاث نقاط بيع مختلفة خلال الشهر لدى المحلات المشمولة بالعرض والتي تتوفر لديها ميزة قبول الدفعات عبر تطبيق “عربي موبي كاش”، هذا بالإضافة الى الحصول على نقاط مكافآت مضاعفة ضمن برنامج “نقاط العربي” عند الدفع باستخدام التطبيق. وتجدر الإشارة هنا الى أن الأفراد الراغبين في الانضمام الى برنامج “شباب” يمكنهم فتح الحساب لدى البنك العربي الكترونياً من خلال ثلاث خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة التابلت عبر تطبيق “عربي موبايل”.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي- الأردن: “يوفر برنامج شباب مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي متطلبات الشباب وتناسب نمط حياتهم سواء أكانوا على مقاعد الدراسة الجامعية أو في بداية حياتهم المهنية”.

وأضاف: “سيكون بإمكان عملاء برنامج شباب الاستفادة من تطبيق الدفع “عربي موبي كاش” وما يوفره من مزايا كوسيلة دفع رقمية متطورة ومرنة باستخدام بطاقاتهم الائتمانية وبطاقة الدفع عبر هواتفهم الذكية، هذا بالإضافة الى الاستفادة من العرض الخاص والمكافأة النقدية التي يقدمها كحافز لهم لاستخدام التطبيق”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق الدفع “عربي موبي كاش”، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، يتيح العديد من المزايا من بينها إمكانية استلام الفاتورة من التاجر عبر خاصية QR Code أو بإدخال رقم الفاتورة عبر الهاتف الذكي والقيام بدفعها بواسطة التطبيق. كما يمكن بواسطة هذا التطبيق تسديد الفواتير بدون الحاجة للتواجد الفعلي في موقع التاجر، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الفواتير إلى أطراف أخرى من مستخدمي التطبيق لدفعها بمنتهى السهولة والأمان. كذلك يوفر التطبيق لمستخدميه تقارير مفصلة للفواتير كافة التي تم دفعها وبخيارات عرض مختلفة، إلى جانب مزايا أخرى. وبإمكانك تحميل التطبيق من خلال متجري التطبيقات “Apple Store” و”Google Play”، وبالإمكان الاشتراك في الخدمة بدون الحاجة لمراجعة البنك، وذلك من خلال إنشاء حساب ورقم سري خاص بالمستخدم على التطبيق مباشرة.