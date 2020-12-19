البنك العربي يعزّز خدمات بطاقاته الائتمانية بميزات إضافيةعبر تطبيق “عربي موبايل”

عمان- الغد- أطلق البنك العربي مؤخراً مجموعة من الميزات الجديدة لبطاقاته الائتمانية من خلال تطبيق “عربي موبايل” وذلك في إطار جهود البنك العربي الرامية الى توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية متطورة وسلسة لعملائه ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

ومن بين الميزات الجديدة التي تم توفيرها من خلال تطبيق “عربي موبايل” ميزة تحليل الإنفاق الشهري للبطاقة والتي تقدم لحامل البطاقة تحليل لمدفوعاته الشهرية التي تمت عبر البطاقة مع مقارنتها بالأشهر السابقة، مما يتيح له التعرف على مصروفاته وإدارتها بسهولة ومرونة.

كذلك تم إضافة خدمة إنشاء بطاقة ائتمانية افتراضية فورياً بكل سهولة وبأعلى درجات الأمان، وهي بطاقة الكترونية للاستخدام عبر الانترنت أو خدمة عربي موبي كاش وتصدر بنفس السقف الائتماني للبطاقة الأصلية، وتهدف إلى توفير أمان وسهولة أكثر عند التسوق الالكتروني والتقليل من مخاطر التزوير والاحتيال.

ويمكن للعميل أن يتحكّم بتاريخ صلاحية هذه البطاقة الالكترونية الافتراضية (من شهر واحد إلى 12 شهراً) بالإضافة إلى تحديد عدد الحركات المسموح بها خلال فترة صلاحية البطاقة.

وتضم الميزات الجديدة أيضاً ميزة الاستفسار عن الرقم السري عبر تطبيق “عربي موبايل” دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، وكذلك عرض بيانات البطاقة من الموبايل عند الحاجة كرقم الحساب، رمز الأمان الخاص بالبطاقة (CVV)، وتاريخ انتهاء الصلاحية لاستخدامها عبر الانترنت.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق “عربي موبايل” من البنك العربي يضم باقة واسعة من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

كما بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق “عربي موبايل” من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار “فتح حساب جديد” المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع.