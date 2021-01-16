البنك العربي يفتتح فرع الياسمين في موقعه الجديد

عمان-الغد- افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في منطقة الياسمين بموقعه الجديد والواقع في شارع جبل عرفات بالقرب من دوار الخريطة وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه ومراكز خدماته الذاتية في المملكة وتوفير خدمات على اعلى مستوى من التميز والخصوصية.

ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية مركزا متخصصا لعملاء برنامج “إيليت” وموظفين مخصصين لخدمة عملاء بريميوم إضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصراف الآلي ذاتياً وفورياً وإصدار كشوفات الحساب ذاتياً وفورياً. ويضم الفرع كذلك أجهزة الصرافات الآلية التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان. وتشمل هذه الخدمات سحب مبلغ نقدي من الصرافات الآلية بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني على مدار الساعة، وغيرها من الخدمات.

وبهذه المناسبة، قال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: “يأتي افتتاح فرع الياسمين بموقعه الجديد بعد توسعته وتحديثه ضمن حرص البنك المستمر على الارتقاء بالخدمات المصرفية التي يقدمها من خلال شبكة فروعه، وبالشكل الذي يمنح عملاءنا تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر”. وأضاف: “يقدم الفرع الجديد تجربة مصرفية فريدة وحديثة لعملائنا من خلال العديد من الخدمات المتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات في المملكة”.

وتجدر الإشارة الى أن الفرع الجديد يقدم كل الخدمات المصرفية المعتادة مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات والقروض السكنية وبطاقات الائتمان إضافة إلى الخدمات المصرفية المباشرة (عربي اون لاين وعربي موبايل وغيرها) على مدار الساعة والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفيّة بمنتهى السهولة واليسر من تحويلات ودفع الفواتير وإصدار كشوف حسابات العملاء وغيرها.