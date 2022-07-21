البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2011

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 0.5% سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011.

وتعد هذه الزيادة أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية منذ نيسان/ أبريل 2011، فيما جاء القرار مخالفا للتوقعات، إذ توقع المحللون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وأعطى إشارة لمزيد من التغيير، كما جاء في بيان صحفي نشر بعد اجتماع المنظم.

وقال البيان: “قرر مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، وبالتالي تمت زيادة معدل الفائدة الأساسي إلى 0.5%، وأصبح معدل الفائدة على الودائع الآن 0%، وعلى القروض قصيرة الأجل من البنك المركزي الأوروبي 0.75%”.

كما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة. (RT)