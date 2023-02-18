البنك المركزي: الاقتصاد الأردني يسير باتجاه التعافي

عقدت جمعية البنوك في الأردن “القمة المصرفية الأردنية لعام 2023” والتي جمعت القيادات المصرفية في الأردن، اليوم السبت، في مقر الجمعية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.

وأكد شركس أن الاقتصاد الأردني يسير باتجاه التعافي، ويمضي قدما بإصلاحات اقتصادية على مستويات عدة، مكّنته من مواجهة التحديات المحلية والإقليمية باقتدار عالٍ، ويتجاوب مع متطلبات المرحلة بمرونة كبيرة.

وأشار إلى قوة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على التعامل مع مختلف المستجدات وتنامي دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني، وسيره وفق أعلى درجات الحاكمية والإدارة الرشيدة، الأمر الذي جعله يواصل أداءه بفعالية وإيجابية عالية في الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم خليل السالم إن انعقاد هذه القمة يأتي انطلاقاً من حرص جمعية البنوك على تنظيم فعاليات عالية المستوى تشارك فيها القيادات المصرفية في الأردن لتبادل الحوار، وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين البنوك والتباحث في مختلف المستجدات المالية والمصرفية والاقتصادية وآفاقها المتوقعة.

وناقشت الجلسة الأولى من القمة الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي حاضر بها الخبير الاقتصادي الدولي والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن الدكتور كريم إسماعيل الذي أوضح أن الأردن يتمتع بهامش معتدل للاقتراض من الأسواق الدولية، وقدرة عالية على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية ومصادر التمويل الأجنبي بأسعار فائدة أقل من العديد من دول المنطقة ولآجال طويلة، وبنسب تغطية مرتفعة، ما يعكس اطمئنان المستثمرين وثقتهم باستقرار الاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل، وبخاصة في ظل وجود رؤية واضحة لمسار الاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة.

أما الجلسة الثانية، فتناولت الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على الأنظمة المصرفية الإقليمية والعالمية، وآفاق القطاع المصرفي الأردني، والتي تحدث بها نائب رئيس الجمعي والمحلل الرئيسي لمجموعة المؤسسات المالية في موديز العالمية كريستوس ثيوفيلو.

واشتملت الجلسة الثالثة على عرض تقديمي حول النموذج الاقتصادي والتي تم تقديمها من قبل المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني، الدكتور نضال العزام، والتي تحدث فيها عن أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية المحلية والعالمية وآفاقها المتوقعة في عام 2023 و2024. واستعرض خلالها معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة، ومعدلات التضخم واتجاهاتها، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية والمحلية.

واختتمت القمة أعمالها بكلمة لمحافظ البنك المركزي الأردني، والتي تحدث فيها عن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية المحلية، وتوجهات السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الأردن في العام 2023.

من جانبه، أشار مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي بهدف تسليط الضوء على المواضيع الرئيسية ذات العلاقة بعمل البنوك، وهو ما يساعد القيادات المصرفية في بناء استراتيجياتها المستقبلية وتوجهاتها في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.