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“البنك المركزي” يحدد دوام البنوك

منذ 3 ساعات

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عمان – أوضح البنك المركزي الأردني أن الخدمات المصرفية الملحة التي ستقدمها البنوك خلال فترة التعطل من الأحد إلى الخميس، تقتصر على خدمة الإيداعات النقدية وإيداع الشيكات وعمليات التّجارة الخارجية.
وبيّن “المركزي” أن هذا الإجراء يأتي لسلامة العاملين بالبنوك وعملائها، موضحاً أنّ “البنوك ستقدم هذه الخدمات بالفروع التي قامت بتحديدها لتقديم تلك الخدمة، على أن يكون دوام الفروع من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر”.
وأشار إلى أن البنوك ستستمر وكالمعتاد، بتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وكذلك إدامة عمل مراكز الخدمة الهاتفية للعملاء، موضحا أن البنك المركزي سيستمر بتقديم جميع الخدمات المصرفية المساندة للبنوك.- (بترا)

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