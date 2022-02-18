البنك المركزي يوضح آلية صرف “المكرمة الملكية”

أكد محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس أن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية سيتم صرفها كاملة من خلال جميع البنوك، ولن يتم خصمها أو اقتطاع أي جزء منها لأي التزام مالي مترتب على أي منتفع من هذه المكرمة.

وأضاف شركس أن عملية الاقتطاع على العملاء في البنوك محوسبة وتتم آلياً، حيث سيتم عكس عملية الاقتطاع يدوياً مما يحتاج إلى مزيد من الوقت، وعليه سيتم ارسال رسائل إلى العملاء بما يفيد ذلك ليتسنى لهم استلامها من خلال فروع البنوك.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد عمم في وقت سابق للبنوك عن اجراءات صرف المكرمة الملكية مؤكداً أنه ولاحقاً للمكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ (100) دينار للمتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فإنه يتوجب على فروع البنكوك الالتزام بصرف المبالغ للعملاء حال ورودها.

وقد جاءت التعليمات كما يلي: “صرف المبلغ كاملاً لمستحقه، دون أي اقتطاع أو خصم، وعدم استخدام المبلغ أو جزء منه لتسديد قسط مستحق أو حجز لصالح البنك، ويتم صرف المبلغ كاملاً للعميل المتعثر، إضافةً إلى عدم استغلال المبلغ لغايات جدولة القروض.”.