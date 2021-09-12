“البنك الناطق” خدمة رقمية من “الإسلامي الأردني”

عمان-الغد- تعزيزاً للقنوات الإلكترونية الرقمية التي يقدمها البنك الإسلامي الأردني لمتعامليه تم إطلاق خدمة البنك الناطق ( IVR) لتضاف لسلسلة الخدمات المصرفية الإلكترونية الرقمية والتي تهدف إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات المصرفية الرقمية والمتلائمة مع متطلبات واحتياجات المتعاملين والتسهيل عليهم وإدامة التواصل مع حساباتهم البنكية والخدمات المصرفية المقدمة لهم بكل سهولة ويسر.

وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد إن إطلاق خدمة البنك الناطق تأتي انطلاقاً من سعي البنك المستمر إلى التطوير والتحديث في مجال المصرفية الرقمية مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والهادفة إلى تلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق الشمول المالي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال ( 065680001 ) وتفعيل الخدمة لأول مرة والتسجيل فيها حيث تتيح للمتعامل الاستفسار عن الحسابات والبطاقات المصرفية وخدمة الموبايل (إسلامي موبايل) والإنترنت البنكي (إسلامي إنترنت) والاستفسار عن الخدمات المصرفية الأخرى .

وقال إن لدى البنك الإسلامي الأردني العديد من قنوات التواصل الإلكترونية الأخرى التي يوفرها لمتعامليه ومنها الخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال/ Islami Digital) والخدمات المصرفية الرقمية إسلامي موبايل وإسلامي إنترنت وإسلامي ماسنجر (مساعدك الرقمي) ومركز الاتصال المباشر وعلى مدار 24 ساعة وصفحات البنك على منصات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والانستغرام ولينكد إن) والموقع الإلكتروني الرسمي للبنك إلى جانب 279 جهاز صراف آلي و108 فرعاً ومكتباً منتشرا في جميع أنحاء الأردن، داعياً متعاملي البنك الاستفادة من هذه الخدمات الحديثة التي تسهل عليهم احتياجاتهم المصرفية مؤكداً استمرار البنك بتقديم كل ما هو مفيد وجديد ويتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.