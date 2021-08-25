البنوك الأردنية في فلسطين تقرض 114 مليون دينار بالنصف الأول

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 114.5 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبذلك فقد ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة

4.7 % لتصل إلى 2.52 مليار دينار مقارنة مع 2.41 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 346 مليونا بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها لكافة القطاعات والأنشطة بما في ذلك قطاع الأفراد وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 13.7 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 1.11 مليار دينار أو ما يعادل نحو (1.55) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 44.3 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 1.06 مليار دينار، وشكلت مانسبته نحو 41.9 % من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 4.19 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية والتي بلغت 1.65 مليار دينار وبنسبة 39.5 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 1.14 مليار دينار وشكلت ما نسبته 27.2 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار بقيمة 1.38 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 740.7 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 578 مليونا بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي 162مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.