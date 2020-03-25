البنوك تزوّد صرافاتها الآلية بالنقود غداً

عمان – تعتزم البنوك العاملة في المملكة، تزويد صرافاتها الآلية، يوم غد الخميس، بالنقد اللازم لإدامة عملها وتلبية احتياجات العملاء في ظل الظروف الراهنة، على ما أفاد مصدر مطلع في جمعية البنوك الأردنية.

ووفق المصدر فإن البنوك ستقوم بتزويد أجهزة صرافاتها الآلية الموجودة في فروع البنوك بالنقود يوم غد بعد إصدار التصاريح لموظفين اثنين من كل بنك للإشراف على عمليات تزويد الصرافات بالنقود.

وفيما يخص كبائن الصراف الآلي الخارجية والمنتشرة في أنحاء المملكة والتي لا تكون في موقع فرع البنك، أوضح المصدر، أن شركات نقل النقد المعتمدة، هي المسؤولة عن تزويد هذه الأجهزة بالنقد بعد انتهاء الرصيد فيها، مؤكداً أن معظم هذه الأجهزة مزودة على مدار الساعة بالنقد الكافي.-(بترا)