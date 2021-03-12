البنوك تقرض 148 مليون دينار في شهر

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول شهر من العام الحالي بقيمة 148 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 28.78 مليار دينار مقارنة مع 28.63 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في أول شهر بنسبة 0.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.

كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.24 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مرتفعة بنسبة 0.4 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 106.8 ملايين دينار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.17 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 2.82 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة تراجع 3.9 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهر من العام الحالي نحو 9.8 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 18.43 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة تراجع 0.1 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهر من العام الحالي 64 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.12 مليار دينار في أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 زيادة نسبته 1.1 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 186.8 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة زيادة نسبته 1 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 205.6 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 4 %.