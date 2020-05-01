البنية التحتية والمياه والصرف الصحي ضمن الأولويات العالمية لمجابهة “كورونا”

إيمان الفارس

عمّان- فيما ركزت الجهود العالمية الأخيرة في سياق دعم الدول لمجابهة التأثير الصحي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا، على مختلف جوانب الاستجابة الاقتصادية والإنسانية، لم تغب خدمة البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والنظافة الصحية عن تلك الأولويات.

وانسجمت إجراءات منظمة الصحة العالمية (WHO) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والتي أعلنتها مؤخرا، ضمن إطار تقديم بنك الاستثمار الأوروبي لـ5.2 مليار يورو، نحو تعزيز التعاون المستقبلي لمواجهة الوباء، وتأسيس تعاون طويل الأمد للتغلب على إخفاقات السوق في الصحة العالمية، بحسب التقرير.

وأكدت المنظمة والبنك في تقرير مشترك صدر عنهما أمس، واطلعت “الغد” على نسخة منه، تعزيز جهودهما لمكافحة الفيروس، وبناء أنظمة صحية مرنة لمواجهة الأوبئة مستقبلا.

وبين التقرير أن المبادرة الجديدة ستسرع الاستثمار في الاستعداد والرعاية الصحييين الأوليين، مع التركيز على القوى العاملة الصحية، والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي، والنظافة الصحية.

واعتبر التقرير ذاته، أن مبادرة التعاون المتزايد بين المنظمة والبنك، ستعزز مرونة أنظمة الصحة العامة الوطنية، وترفع من تأهب الدول المعرضة للأوبئة مستقبلا، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الأولية والعاملين الصحيين وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وفي تفاصيل إجراءات التعاون التي أعلنتها المنظمة، فإن الـ (WHO) و (EIB) سيركزان على التعاون لدعم الدول بمعالجة التأثير الصحي للفيروس، وفق التقرير الذي أوضح أن المرحلة الأولى ستعالج الاحتياجات العاجلة، وتعزز الرعاية الصحية الأولية في 10 دول أفريقية.

كما ستعزز الشراكة الإيجابية بين المنظمة والبنك لضمان إمدادات أساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والتشخيص والإدارة السريرية.

وتسهم الخطة الجديدة في التغلب على فشل السوق وتحفيز الاستثمارات في الصحة العالمية، وتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، ما يصب بأكمله في معالجة حواجز الاستثمار التي تعوق تطوير علاج جديد مضاد للميكروبات والتشخيصات ذات الصلة.

واعتبر التقرير، الذي أشار لمساهمة الجمع بين تجربة الصحة العامة لمنظمة الصحة العالمية والخبرة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي في استجابة أكثر فعالية لكوفيد – والتحديات الصحية الملحة الأخرى، أن مقاومة مضادات الميكروبات من بين أهم التهديدات الصحية العالمية، مشددا أن الخطة تركز على زيادة المرونة للحد من الآثار الصحية والاجتماعية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.

كما سيم بموجبها، تحسين فعالية علاج الملاريا، اذ سيدعم البنك والمنظمة، تطوير صندوق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الملاريا، وهي مبادرة جديدة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 250 مليون يورو، تهدف لمعالجة إخفاقات السوق التي تعوق علاج الملاريا بشكل أكثر فعالية.