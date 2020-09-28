“البوتاس العربية” تجدد دعمها لمتحف الأطفال المتنقل



عمان- جددت شركة البوتاس العربية ومتحف الأطفال الأردن اتفاقية الشراكة بينهما، والتي بموجبها تدعم شركة البوتاس جولات متحف الأطفال المتنقل التعليمية بين المحافظات الأردنية.

وقد أثنى جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، على جهود متحف الأطفال معلقًا: “يسعدنا أن نواصل دعم مساعي مؤسسة تعليمية فاعلة في المجتمع المحلي كمتحف الأطفال الأردن، لننهض بمعرفة أطفالنا في كل المحافظات الأردنية، وهو الأمر الذي يعمل عليه متحف الأطفال المتنقّل، ولا سيما أن هذه الشراكة تكمّل أهدافنا في بناء شراكات ممتدة في مختلف المجالات وخاصة التعليمية منها، لتوفيرها لكافة شرائح وفئات المجتمع الأردني والتي قد لا تحظى بفرصة الحصول عليها.”

ومن جهتها أعربت سوسن الدلق، مديرة متحف الأطفال الأردن عن اعتزازها باستمرار هذه الشراكة لسنوات عدة قائلة: “إن شركة البوتاس العربية كانت وما زالت خلال سنوات عمل متحف الأطفال من أهم الداعمين الذين آمنوا برسالته ودوره في تقديم تجارب تعليمية تفاعلية مبتكرة للأطفال، تهدف إلى تطوير معارفهم وتعزيز فضولهم المعرفي من خلال منهجيات التعلم التفاعلي الممتع. كما أعربت عن أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على مدار العام على دعم القطاع الحكومي والمجتمع ككل في توفير برامج تنموية وخلّاقة بهدف تنمية قدرات أجيال المستقبل وتوسيع آفاقاهم العلمية والتعليمية وهو ما تقوم به شركة البوتاس العربية.”

ومتحف الأطفال المتنقل هو أحد برامج متحف الأطفال الأردن والذي يجسّد أحد أهم أهدافه المؤسسية بالوصول إلى أكبر عد من الأطفال لتقديم تجربته التعليمية التفاعلية الفريدة مجانا ودون أي رسوم بفضل دعم الشركاء. ويقوم المتحف المتنقل بجولات على مدار العام في المحافظات ليقدم محطات تعليمية عديدة، تضم معروضات تفاعلية، وعروضا، وأنشطة تعلم غير منهجي. واستجابةً للأزمة الوبائية العالمية، فقد حمل المتحف عددا محدودا من المحطات التعليمية خلال الفترة الماضية، وقام بزيارات لعدد من الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة، حتى يستمر الأطفال بالحصول على تجربة التعلم التفاعلي الممتع التي يقدمها المتحف مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية خلال الزيارة.