“البوتاس العربية” تنهي بنجاح أعمال الصيانة الرئيسية على مصنع البلورة الباردة الأول في غور الصافي

عمّان-الغد – أنهت فرق الصيانة والإنتاج بنجاح اليوم أعمال الصيانة الرئيسية المبرمجة لمصنع البلورة الباردة الأول في موقع شركة البوتاس العربية في غور الصافي.

وتأتي هذه الأعمال في إطار برامج التوقفات الجزئية والصيانات المبرمجة في المصانع التابعة للشركة، بهدف المحافظة على الأصول الإنتاجية في أفضل حال ودوام الإنتاج الكفؤ لمادة البوتاس، إضافة إلى صيانة مجفف المصنع وفحص وصيانة المبلورات و تبديل بعض الخطوط الناقلة.

وتنفذ “البوتاس العربية” برامج توقف جزئية وصيانة مبرمجة في فترات محددة من العام من أجل إدامة المصانع والمحافظة على مستوى إنتاجيتها.

ويُعد برنامج التوقف المؤقت والصيانة لمصنع البلورة الباردة الأول، البرنامج الرابع في هذا الإطار إذ سبقه برنامجاً لصيانة مصنع المصفاة الساخنة، ومصنع البلورة الباردة الثاني، ومن المبرمج أن يكون هنالك برنامجاً للتوقف المؤقت والصيانة لمصنع المصفاة الساخنة في نهاية شهر تشرين ثاني المقبل.

واطلع الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي على عمليات الصيانة واستمعوا لشرح مفصل حول أعمال الصيانة من نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدراء الصيانة والإنتاج والسلامة.

من جانب آخر، اكتشفت الدائرة الصحية في الشركة حالة مصابة بفيروس كورونا لموظف يعمل في إحدى الحصادات في برك الكارنالايت القريبة من البحر الميت، وجرى على الفور عزل الحالة والتي باشرت وزارة الصحة بالتعامل معها، كما جرى عزل المخالطين للحالة المكتشفة وفحصهم مخبرياً حيث ثبت عدم إصابتهم بالفيروس نتيجة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الشركة من أجل منع انتشار الفيروس في مناطق التصنيع في غور الصافي والتي تقع على مساحة تصل إلى حوالي 260 كيلو متر مربع.

ويذكر أن العملية الإنتاجية في غور الصافي، والنقل والتصدير من ميناء العقبة تسير بالوتائر المخططة من أجل قيام شركة البوتاس العربية بتنفيذ جميع العقود التي التزمت بها وذلك في ظل تخفيض كبير في أعداد العاملين بعد إعفاء القاطنين في المناطق التي ظهرت فيها حالات عدوى بفيروس كورونا من الدوام وحتى إشعار آخر. وذلك في إطار الإجراءات العامة التي تتخذها الشركة لمنع انتشار الفيروس حماية لموظفيها ولعائلاتهم.